農曆年前的最後一次院會！卓榮泰盼年後春暖花開 國會合理審查預算

今天是農曆年前的最後一次院會，行政院長卓榮泰為此發表談話時指出，無論是台美關稅談判、國防特別預算、中央政府總預算，朝野都應一致對外，希望年後春暖花開，大家能重新回到議事桌上，國會也能正常合理的審查相關預算。

卓榮泰說，此時不能錯失任何一個國際間共同合作與競爭的機會，請所有國人敬待最後談判結果的底定，政府一定會充分說明。（資料照）

據行政院發言人李慧芝轉述，卓榮泰在院會中提到，今天有兩件事很重要，第一，由鄭麗君副院長、楊珍妮政委領軍的國家談判團隊已抵達美國，將與美方進行最後的協議，他們身負國家使命，一定會爭取更多、談到更好，並解決雙方共同的問題，懇請全體國人給予談判團隊更多信任、溫暖和鼓勵，也拜託社會減少不必要的傳播，

卓榮泰說，此時不能錯失任何一個國際間共同合作與競爭的機會，也請國人相信，從去年4月2號到現在，政府已做好萬全準備，力道也會持續加大，讓產業的可能衝擊大事化小、小事化了，請所有國人敬待最後談判結果的底定，政府一定會充分說明，此時最需要的是國人高度的支持。

針對第二件事，卓榮泰指出，賴總統昨日舉行記者會，向國人、再也提出要儘速通過國防特別條例，經過一整天也看到國會露出希望的署光，誠摯希望在野不要再擋，讓國防特別預算案儘速付委，請國會善盡職責，這才是全民之福；同時，今年度中央政府總預算也應該盡速審查。

此外，卓榮泰提及，賴總統昨天也講得很清楚，軍人在過去8年間，各項加級和調薪一共調升了27次，其中軍公教的通案調薪總計達到14%，不僅完成了23項的加級調升，還包括國軍裝備換新、老舊眷舍改建等等，而在2025年國軍的加級升高就高達138億元。

卓榮泰說，關於國軍及警消預算爭議，行政院一再強調，立法院只能審理預算，沒有任何職權能侵犯行政院專屬的預算權，因此政院將向憲法法庭請求釋憲，一旦憲法法庭裁判合憲，政院願意在憲法精神下如實編列，且追溯全數的編列；如果不合憲，代表行政院的專屬預算權能夠得到伸張。

卓榮泰強調，無論是談判、軍購、中央政府總預算，朝野都需一致對外，這是國人共同的期待，希望年後春暖花開，能重新回到議事桌上，讓國會能正常合理的審查相關預算，以及未來談判的結果。「談判結果會讓我們的經濟更安全，軍購付委審查通過會讓我們的國家更安全，中央預算的審議通過會讓我們的社會更安全」。

