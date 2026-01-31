農曆年前緊急開刀！八點檔女星曝「戴護頸病床照」揭病因

勇兔分享手術很成功。（圖／翻攝自勇兔Instagram）





八點檔女星勇兔（林筳諭）日前在殺青宴上提到，拍戲時意外傷及第5、6節頸椎、壓迫神經，導致她右手麻痺無法舉高，醫師當時建議她盡快開刀，但她考量到拍攝進度遲遲沒有動刀；如今終於完成手術，昨（30）日她在社群也發出術後照片，跟大家報平安。

勇兔曬照報平安。（圖／翻攝自勇兔Instagram）

勇兔昨日在社群發出自拍照，照片中她素顏躺在病床上，脖子戴著醫療頸圈支撐頸椎，露出右手背上醫師標記「C56」的手術位置：「手術成功，感謝從昨天我一住院到現在，一路上照顧我的每一位醫生和護理人員，你們都辛苦了！」感謝醫護人員的貼心照護。

勇兔感謝親朋好友們的支持與鼓勵，同時說明開刀原因：「感謝大家的關心在這統一回覆，去年因為工作所以頸椎突出，現在處休假期，所以趁年前趕快動手術，目前一切安好，感謝關心。」

