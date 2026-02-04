農曆年前衝財運！火馬年3大生肖運勢火熱 貴人相助

記者林宜君／台北報導

命理專家曼樺老師分析，2026火馬年初，特別是2月1日至2月7日這一週，有三個生肖的財運與事業運最旺，貴人相助，機會連連。（圖／翻攝自曼樺老師FB）

農曆新年前的運勢突飛猛進！2026火馬年即將到來，命理專家提前揭露財運與事業運大旺的三大生肖，讓你掌握賺錢黃金週。農曆過年前，生肖運勢迎來逆轉。命理專家曼樺老師分析，2026火馬年初，特別是2月1日至2月7日這一週，有三個生肖的財運與事業運最旺，貴人相助，機會連連。

命理專家提前揭露財運與事業運大旺的三大生肖。（圖／翻攝自網路）

生肖龍：事業衝頂，財運看漲

生肖龍本週運勢最強，事業運位居冠軍，帶動財運水漲船高。貴人運佳，工作人際順暢，會有好消息接連而來。命理師提醒，這段時間適合主動爭取項目或投資，絕對不要錯過賺錢契機。

生肖雞：大吉迎財，主管青睞

屬雞者運勢「大吉」，業務量增加，表現受到老闆與主管肯定。這段時間可積極拓展專案或洽談合作，財運隨之提升，是開心賺錢的好時機。

生肖猴：翻轉好運，忙碌後迎收穫

屬猴者運勢翻吉，雖然工作忙碌，但只要耐心過渡，將帶來不錯的成果與收穫。命理師建議抓住機會，適時出手，能為未來累積更多財富與能量。

曼樺老師表示，火馬年初這週，這三個生肖的財運與事業運都將達到高峰，只要把握良機，投資與職場表現都將迎來亮眼成績。

