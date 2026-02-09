農曆年前視察花卉批發市場 農業部陳駿季部長關心年節花卉供應

農業部陳駿季部長關心年節花卉供應。（圖：農業部提供）

為掌握春節期間國內花卉供需狀況，農業部陳駿季部長於9日上午前往台北花卉批發市場視察。由台北花卉產銷公司董事長及總經理陪同陳駿季部長視察現場並說明各類切花及盆花交易情形，陳駿季部長對於目前花卉供應充裕且品質優良表示高度肯定，並向辛勤調配供應的產銷業者與農民致上謝意。

陳駿季部長特別感謝台北花卉產銷公司、零售批發場、相關農民團體、產銷業者及產區花農，在春節前夕積極調配供銷作業，滿足民眾春節採買需求，並強調持續監控節前市場供需動態，保障農民利潤並兼顧消費者權益，讓大家都能挑選到心儀的花卉佈置家居，過個繁花昌錦的豐盛馬年。

農業部表示，今年百合、菊花、洋桔梗、銀柳、盆菊、蝴蝶蘭等各式春節應景盆花及切花年前整體供應平穩。此外，台北花市自2月12日零時至2月16日中午12時止，連續5天維持108小時不間斷服務，方便民眾隨時選購；每日切花供應量並將提升至19萬把，約為平日供應量的3倍，確保市場貨源穩定，歡迎大家安心選購，迎接新的一年。