農曆年前訂單回穩！無薪假降至5410人 百人企業大舉復工

勞動部今（1/16）日公布最新一期減班休息統計，受惠於農曆年前訂單回穩及勞務需求回升，本期人數大減1961人，目前全台共計317家企業、5410人實施。官員說明，因年節將至帶動短期訂單回流，多達102家企業決定停止實施減班休息，讓員工全面恢復正常工資工時，顯示製造業在年前出現一波復工潮。

對於本期人數降幅顯著的原因，勞動條件及就業平等司司長黃琦雅指出，這波「復工潮」主要由規模百人以上的大型企業帶動，共有11家、規模100人以上的大型廠商在屆期後不再續報，人數就占1554人、超過總人數的5成，企業反映整體環境訂單能見度不算高，因應農曆年前的交貨需求，目前勞動力需求增加，因此，選擇先暫停減班休息。

黃琦雅說，目前有252家企業、4485人反映受美國關稅影響，但人數較上期減少1952人，有部分企業考量2月份工作天數原本就較少，實施減班休息對節省成本的效益有限，加上訂單有回穩跡象，多數企業傾向過完年後再視市場狀況評估是否重新協議。

黃琦雅補充，本次減班休息的人數規模仍以50人以下的企業為主，有288家、占9成，屬於規模較小，大部分實行的狀況是一個月4日以下、大概每週1日的狀況最多。

儘管人數出現好轉，黃琦雅強調，製造業中的金屬機電業與機械設備業依然是受影響最深的族群，後續將持續密切觀測台美關稅變動對這些產業的長期影響，下一期數據將提前至2月13日發布，以掌握年後產業的真實勞動力需求。

勞動部也提醒，勞工與企業簽訂書面協議，務必要通報地方政府，且今年元旦起最低工資已經調漲，對於按月計酬的全時勞工，每月工資仍不得低於最低工資2萬9500元，實施減班休息的事業單位，勞、健保也必須替勞工投保，勞退也應為勞工提繳。

