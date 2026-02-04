農曆年前請辭選新北市長？ 李四川：絕對沒有這個事

外界傳過年前就離職投入新北市長選戰，李四川今日駁斥，「絕對沒有這個事！」（翻攝自臉書@李四川）

輝達台灣總部進駐北投士林科技園區T17、T18基地案進入最後審查階段，外傳台北市副市長可能會在完成與輝達簽約的任務後，過年前就離職投入新北市長選戰。對此，李四川今日駁斥，「絕對沒有這個事！」

輝達（NVIDIA）台灣總部進駐北士科T17、T18基地案進入最後階段，台北市政府今（4日）召開區段徵收及市地重劃委員會，審議輝達進駐北士科案地上權計畫書及權利金。針對外界傳出李四川將於曆年前後將請辭去選新北市長，被問及是否會不捨？台北市長蔣萬安今日回應，「要過年了，考慮一下我的心情，好不好。」

鑒於2026年縣市長選戰持續逼近，在新北市長方面，民進黨已確定由立委蘇巧慧出戰，民眾黨今日也確定徵召黨主席黃國昌，因此政壇十分關注國民黨何時會推出人選。國民黨潛在人選包含李四川與新北市副市長劉和然。國民黨主席鄭麗文日前才表示，希望在農曆年前完成提名作業，今日則傳出李四川會在農曆年前請辭。

對此，李四川強調，現在最重要的是與輝達簽約，讓輝達落地在北士科是他最重要的工作，「那我們好好的過年吧，不必談這個事情，絕對沒有這個事。」形同否認外界傳聞。此外，民進黨立委王世堅被問及相關話題時表示，李四川是優秀的事務官，若要參選應盡早請辭投入，才能有充分時間了解新北市選情，「對大家都好」。

