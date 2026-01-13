農曆年前送禮熱度升溫 塔斯馬尼亞櫻桃空運來台搶攻年節市場

【記者羅伯特/綜合報導】農曆新年腳步將近，年節送禮與團圓聚餐需求升溫，來自澳洲最南端純淨產區的塔斯馬尼亞櫻桃正式登台，成為今年高端水果市場的熱門選項。澳洲辦事處（Austrade）、澳洲櫻桃種植者協會及塔斯馬尼亞果農協會於1月9日在台北舉辦產季發布會，宣告本季塔斯馬尼亞櫻桃正式進入台灣市場。

隨著消費者對年節禮盒品質要求提高，進口櫻桃因外型討喜、口感清甜、象徵團圓富足，成為不少家庭與企業送禮首選。澳洲櫻桃在全球最嚴格的食品安全與環境管理標準下栽培，僅精選品質最佳的果實出口，深紅色澤與飽滿果型，在視覺與口感上兼具年節喜氣與高級感。

新鮮度是消費者選購年節水果的關鍵。澳洲櫻桃出口至亞洲市場皆於採收後72小時內以空運直送，確保果實抵台後仍維持爽脆口感與豐富甜味，不僅適合闔家共享，也能作為親友拜年或企業贈禮的健康選擇。

從產季規劃來看，塔斯馬尼亞櫻桃每年1月進入高峰期，正好銜接農曆新年前後的消費旺季。展望2025/26產季，澳洲櫻桃整體產量表現穩定，受氣候較去年偏涼影響，果實成熟節奏放緩，有助於甜度累積與口感表現，讓消費者在年節期間能享用到品質一致的櫻桃。

澳洲櫻桃產期自每年10月底延續至隔年2月底，橫跨多個重要節慶，是年節水果禮盒的常見選擇。其中，塔斯馬尼亞櫻桃以細緻甜味與深紅色澤，搭配象徵吉祥、圓滿的意涵，在台灣年節市場長期維持高人氣。

塔斯馬尼亞果農協會指出，台灣是塔斯馬尼亞櫻桃最重要的出口市場之一，產季時間與農曆新年高度重疊，使櫻桃成為年節送禮與家庭聚會中兼具美味與寓意的水果選擇。澳洲櫻桃產業今年亦推出全新吉祥物「袋鼠Karu」，傳遞從果園到餐桌對新鮮與品質的承諾。

業者表示，無論是年節禮盒、拜年送禮或家庭餐桌，塔斯馬尼亞櫻桃都以天然甜美的風味與亮眼外型，為農曆新年增添喜氣與溫馨，也成為消費者在年節期間選購進口水果時的指標性選項。