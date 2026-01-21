農曆年前運勢大洗牌！火馬年四大生肖 財運事業同步暴衝

記者林宜君／台北報導

2026火馬年腳步逼近，民俗命理界釋出最新生肖籤詩解析。（圖／翻攝自網路）

農曆年前夕，運勢再度洗牌。隨著2026火馬年腳步逼近，民俗命理界釋出最新生肖籤詩解析，有四大生肖被點名財運、事業運同步升溫，被視為年前衝刺、翻轉局勢的關鍵族群。2026年為火馬年，命理師於臉書粉專「興趣使然的解籤師」公佈最新12生肖籤詩解析，指出自18日至24日之間，整體運勢出現明顯波動，其中生肖牛、馬、雞、狗被抽中吉籤，財運、貴人運與事業發展同步走揚，把握時機可望迎來實質收穫。

在12生肖中，生肖牛抽中上上籤，象徵家業興旺、福氣深厚，不僅正財穩定，事業上也容易獲得支持與肯定，適合主動出擊，穿戴金色系飾品有助放大好運。

生肖雞同樣拿下上上籤，被形容為「點鐵成金」，長期耕耘的計畫將逐漸看到成果，但前提是守信重諾，言行一致才能讓好運持續發酵。

生肖狗雖為小吉籤，但財運已有明顯起色，投資與理財可見初步成效，建議穩健布局、避免貪快。

生肖馬則象徵家宅安穩、壓力減輕，家庭成為最強後盾，財務上有機會出現小額意外收穫，屬於低調累積型好運。

有四大生肖被點名財運、事業運同步升溫，被視為年前衝刺、翻轉局勢的關鍵族群。（圖／翻攝自網路）

其餘生肖運勢則以守成與調整心態為主。

生肖鼠工作節奏加快，但須穩住心神，遠方將傳來重要消息。

生肖虎與生肖兔目前仍在蓄勢階段，適合低調準備、等待時機成熟。

生肖龍變數較多，計畫需保持彈性，重要資料務必備份。

生肖蛇家運順遂，事業平穩，重心宜回歸家庭。

生肖羊人際互動較易卡關，建議避免衝動決策。

生肖猴整體穩定，專注當下自然能累積福報。

生肖豬運勢平穩，關鍵在於果斷選擇，忌反覆猶豫。

命理師也提醒，籤詩反映的是短期趨勢與提醒，真正的運勢關鍵仍在個人選擇與行動。把握火馬年帶來的動能，調整步調、順勢而為，才能讓好運真正落袋。

