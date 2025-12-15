農曆年前鄭麗君組戰鬥內閣？卓榮泰15字回應

▲有報導指出卓榮泰將在明年農曆年前卸任改鄭麗君擔任閣揆，卓榮泰回應後與鄭麗君相視而笑。（圖／記者葉政勳攝，2025.12.15）

[NOWnews今日新聞] 近來有媒體報導指出，府院高層規劃將在明年農曆年進行內閣改組，行政院長卓榮泰將交棒給副院長鄭麗君，而上週行政院會碰巧卓榮泰身體微恙聲音沙啞，有聽取報告但無法主持會議或致詞，改由鄭麗君代理，對於此傳聞，卓榮泰回應，「我禮拜四已經請他代替主持院會了」。

對於媒體報導指出將下台並交棒給鄭麗君，更稱時間落在明年農曆年前，原因在於民眾黨8席不分區立委洗牌，讓府院有機會藉此拉攏民眾黨立委，此外台美關稅談判即將進入尾聲，預估成效不會太差，鄭麗君在其中扮演重要角色功勞不小，順勢扶正成為院長。

對此消息傳聞，卓榮泰也正面回應表示，「我禮拜四已經請她代替主持院會了」，語畢與一旁鄭麗君相視而笑。

