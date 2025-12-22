台北市 / 綜合報導

台北市19日發生隨機攻擊案件，震驚全台。接下來包含耶誕節、元旦跨年，一路到農曆新年，不少大型活動接接力登場，內政部長統計，到農曆年前，全台灣總共有137場重大活動，也都會加強維安！像是跨年晚會、演唱會，還有交通樞紐，只要人潮多的地方，都已經規劃動員警力和民力，超過1萬7千人次，打造多層次防護網！另外，高檢署也成立「防恐應變小組」，由全台各地檢署檢察官，統籌指揮調度，也有專責窗口，負責即時聯繫，加入科技運用，來強化應對效率。

每年12月底，全台大型活動滿檔，今年卻因為隨機攻擊案，社會氛圍彷彿蒙上陰影惴惴不安，耶誕馬拉松，案發後兩天，台北馬拉松現場很有感，不只有萬名跑者齊聚，沿途隨處可見警察身影。

廣告 廣告

內政部長劉世芳說：「提高見警率希望能夠遏阻模仿犯，那希望這樣子呢能夠有效。」內政部即刻加強維安，警政署也聚焦表示，主要針對3大類型，首要之務就是交通樞紐，像是四鐵共構的車站，還有破萬人的大型路跑，另外人潮湧入聚集，除了廟會繞境之外，還有指標商圈都含括在內，跨年的大型活動，有晚會和演唱會。

統計12月廿一日，到農曆新年前，總共137場，動員警力民力，超過1萬7千人次，內政部長劉世芳說：「接續元旦農曆年前加強安維部署，確保大型活動可以圓滿安全進行，多層次防護網的概念，就是以人潮多到少部署。

像是跨年晚會，最靠近舞台的搖滾區，會有警察定點站崗，稍微遠一點的觀眾席，交由義警義交和社區巡守隊，最外層的街區道路，由公共場域和活動主辦方，聘請專業保全，至於交通樞紐，警察會出現在月台，義交義警會在廊道商店街，保全依舊會在最外圍。

19日隨機攻擊案後，陸續有人發文揚言對公眾無差別攻擊，警方積極調查依法送辦，高檢署也成立防恐應變小組，由各地檢署統合指揮協調檢警，也有專責窗口隨時即時聯繫，加上科技運用來強化效率，確保社會秩序和民眾安全不受威脅。

原始連結







更多華視新聞報導

農曆年前重大活動137場 劉世芳：部署警民1.7萬人次

年前重大活動137場 劉世芳：部署警民力1.7萬人

俄國.白俄舉行聯合軍演 波蘭關邊界部署4萬兵力！

