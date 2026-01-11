農曆年前金門縣府團隊走訪廈漳泉 力推小三通常態化運營

▲農曆年前縣府團隊走訪廈漳泉，力推小三通常態化運營」。

【記者 洪美滿／金門 報導】兩岸小三通運營甫於2026年1月2日達成25週年的里程碑，在這具有意義的重要時刻，緊接著金門港旅運中心亦將落成啟用，2026年農曆春節也將旋即到來，縣府觀光處預判小三通旅運人次將逐漸進入高峰期，在縣長陳福海的積極指揮下，超前部署，特別整合港務處與車船處等交通旅遊單位，為年節返鄉的鄉親與台商朋友，提供一條來金的便捷道路與友善的旅客服務。

大陸廈門、漳州、泉州是金門的鄰近城市，兩地人民在宗教、宗族、體育、文化等層面，交流互動十分頻繁，許多台商朋友透過小三通往返兩岸，充分展現小三通對於兩岸人民的重要價值。在農曆春節前，縣府觀光處處長許績鑫，偕同港務處處長許嘉興、車船處處長楊沁杭與相關港務、航運事務有關人員一行，自2026年1月7日起接續走訪泉州、廈門與漳州等城市，與當地交通、港口、文旅、台辦等部門，進行事務性交流與對接，盼能促進小三通服務再升級、小三通旅遊量體再加大。

廣告 廣告

縣府觀光處表示，小三通這條和平航線乘載著兩岸人民交流的重要使命，亦扮演兩岸重要的交通樞紐，今年是具有價值與意義的一年，小三通通航25週年不僅標示著一個歷史節點，亦是小三通駛向永續發展的里程碑，且水頭新旅運大樓即將落成啟用，預計能夠容納年旅運量350萬人次，大幅提升小三通整體營運量能。

縣府觀光處進一步說明，小三通服務之量能與品質，是縣府與議會長期關心之重點，此次走訪大陸期間，因應春運旅運高峰及新旅運大樓啟用，鄉親返鄉過年與赴大陸走春需求倍增，兩岸客運碼頭應有應變作為，並檢討現行通關與行李託運流程，以及議員關心之人道救援

，期能透過此次溝通與協調，朝簡化程序、提升效能與優質服務方向努力。

據統計，2025年小三通入出境人數高達1,843,461人次，自2024年9月27日恢復陸客來金旅遊以來，以旅遊簽入境已累積237,563人次，帶來的人潮與商機，讓金門居民十分有感，但整體量能仍可以持續提升，本次訪問期間，持續鼓勵當地居民來金旅遊、在地企業來金辦理團建活動，亦希望透過既有管道，協助爭取恢復福建省外居民來金門旅遊。

縣府觀光處強調，金門與廈門、漳州、泉州地緣相近，彼此民生事務息息相關，透過此次年前的拜訪，在新的一年，持續推動小三通服務再升級，營造便捷、安全、高效的交通服務，建構更健全、永續的小三通旅遊線路。（照片記者洪美滿翻攝）