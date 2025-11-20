農曆年前開光！「4星座」貴人帶路 抓住偏財運旺到翻

生活中心／朱祖儀報導

4星座有望在農曆年前轉運。（示意圖／翻攝自pixabay）

準備轉運！星座專家艾菲爾表示，有4個星座可以在農曆年前把握機會，因為水星與冥王星在11月18日形成六分相，帶來「深度洞察」與「財富覺醒」的力量，這段時間可以感覺到某些事情在翻轉，無解的問題也有人伸手協助，越冷靜、深入思考的人，還有機會能遇到「低調但關鍵的貴人」。

摩羯座：逆境看見曙光，黑暗處藏著貴人

摩羯最近的財運是「越冷越旺」，在低潮、壓力、甚至麻煩中，遇到真正關鍵的人，像是在你焦頭爛額時，某位經驗老道的前輩一句話就幫你確認方向；或你正在為資金、工作瓶頸煩惱時，某個過去的合作物件主動提供資源。這些貴人都不是熱情外放型，而是默默觀察你、欣賞你長期累積的專業，直到你最需要時才伸手。

天蠍座：直覺開光！低調貴人暗中提點財運

天蠍在這段期間的偏財運，完全靠「直覺+深度連結」爆發，會突然察覺某人說的話有玄機、某個機會背後有故事、某筆投資值得再深入瞭解，整個人像開了天線般，感覺敏銳、判斷深刻，甚至能在別人沒察覺前就知道該選哪條路。你的貴人多半是低調、不愛張揚但非常專業的人，可能是神秘的客戶、網路上偶然遇見的高手、或某個外表平凡卻極有智慧的前輩。

處女座：努力被看見，悄悄有人願意投資你

處女座的偏財貴人藏在「工作細節」裡，過去累積的專業、耐心完成的細節、某份被忽略的提案，可能在這時被某位權威人士、主管、或資深投資人注意到，貴人特質為務實、精準、有資源，而且只願意投資「真正努力的人」，因此你會突然接到合作意願、可能被推薦案子、甚至獲得額外支援。特別是在農曆年前，有機會收到意外獎金、額外收入或延伸合作。

雙魚座：第六感指路，隱藏財運浮出水面

雙魚最近就像被宇宙悄悄牽著走，往偏財的方向靠近，會不自覺被某個投資主題吸引、突然想聯絡某個人、或對某個計畫產生莫名興趣，而這些感覺都不是巧合。雙魚的貴人不是傳統的長輩或主管，而是「突然出現的靈感型人脈」，朋友的朋友、同好圈的人、或某個聊天時不小心給你超強訊息的人。他們給的不是直接金錢，而是「方向」、「觀點」、「先機」。農曆年前，你很可能因一次靈光乍現，找到能讓自己翻身的偏財管道。

