農曆年前 新竹養雞協會雞價凍漲讓民眾過好年

新竹養雞協會創會長蘇永勝（左）及理事長蘇益民（右）表示，養雞協會自產自銷的售價，比起零售市場的價格，ㄧ隻雞便宜至少五百元。（記者彭新茹攝）

記者彭新茹／新竹報導

農曆春節將屆，民眾開始採買年貨準備過年，但物價飆漲讓家庭主婦很揪心。新竹養雞協會率先宣布，雖然全台雞價還有兩波蘊釀漲勢，但為讓新竹鄉親過個好年，會員們決定農曆年前雞價凍漲。

養雞協會理事長蘇益民、創會長蘇永勝表示，從去年九月到現在，平均一隻雞的產地批發價已經漲了六十元，漲幅超過兩成，而市場零售價漲幅更大。因供需問題、養雞成本上揚及過年拜拜季節性因素，全台雞價還有兩波蘊釀漲勢，這對一般小市民來說壓力很大。

廣告 廣告

蘇永勝說，養雞協會的會員都是自產自銷，本身就是大盤商，為了嘉惠鄉親便宜採辦年貨，因此決定在農曆新年前凍漲價格，提供預購、自行取貨（十四、十五日取貨），滿足市民過年需求。

蘇益民表示，以「拜天公」需要的煮熟閹公雞來說，養雞協會自產自銷的售價，比起零售市場的價格，ㄧ隻雞要便宜至少五百元，差價很大。蘇永勝表示，有意直接跟養雞協會預購雞的市民，可以電話連繫。