農曆年前「與輝達完成簽約」 蔣萬安：2035年台北成為全球十大AI之都

[FTNN新聞網]記者曾奕語／綜合報導

台北市長蔣萬安今（28）日晚間出席內湖科技園區發展協會歲末聯歡晚會時，親自宣布重大產業喜訊，備受矚目的輝達（NVIDIA）第一個海外總部，確定落腳北投士林科技園區，並預計於農曆年前完成簽約，今年內正式動工。蔣萬安強調，市府過去一段時間全力爭取輝達進駐，如今順利拍板，「台北就是未來引領 AI 科技發展最強的一顆心臟」。

台北市長蔣萬安今（28）日宣布重大產業喜訊，備受矚目的輝達（NVIDIA）第一個海外總部落腳北士科，並預計於農曆年前完成簽約。（圖／台北市政府提供）

蔣萬安致詞時指出，很高興能成功爭取到輝達落腳在北士科，「我們很期待也很興奮，預計在農曆年前會正式完成與輝達的簽約，也期待輝達第一個海外總部落腳台北，今年能夠正式地動工」。他進一步提出願景，期盼在2035年前，台北能躋身全球前十大AI之都，「台北就是未來引領AI發展最強的一顆心臟」。

除輝達外，蔣萬安也點名Google已在台北設立美國本土以外最大的AI基礎建設研發中心。市府正積極串聯內湖科技園區、南港軟體園區與北投士林科技園區，打造完整的「台北科技廊帶」，作為AI產業發展的核心動能。

如今內科園區也在產官合作下持續壯大，目前進駐企業超過6,700家，從業人口突破23萬人，年營收達6.8兆元，包括緯創（3231）、緯穎（6669）等指標企業近年也陸續在內科動土興建總部與研發大樓，讓內科成為台灣乃至全球具指標性的科技園區。

台北市長蔣萬安今（28）日晚間出席內湖科技園區發展協會歲末聯歡晚會。（圖／台北市政府提供）

針對內科朋友關切的交通議題，蔣萬安表示，市府已陸續兌現承諾，包括啟用堤頂交流道北上匝道、增設內科通勤專車以及推動捷運東環段於任內動工，從劍南站到動物園站總共規劃10個站，其中5站位於內湖，未來完工後，將大幅改善內湖交通與產業發展條件，為台北科技能量再添動力。

