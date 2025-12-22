農曆年前「6星座」財運旺、桃花開 摩羯自帶吸金體質

塔羅牌老師艾菲爾點名農曆年前分別在「財運、桃花」上前3旺的星座。（示意圖／Pixabay）





冬至運勢大洗牌！塔羅牌老師艾菲爾點名農曆年前分別在「財運、桃花」上前3旺的星座，表示這些人「只要順勢而為，就能在年底前迎來『財運旺、桃花開』的翻轉時刻」。

財運最旺3星座

摩羯座

摩羯座是冬至後最直接受惠的星座，過去半年承擔的壓力、默默完成的專案、沒人看見的加班與取捨等，開始轉化為實質回報，可能是獎金、升遷，或被賦予更核心的位置，更會發現開始被別人依賴，資源也越來越多，自己的穩定感就是最強的吸金體質。

處女座

處女座的「看細節能力」在冬至後將成直接變現的工具，對數位、流程、風險的敏感度明顯提升，能在別人還在觀望時，就判斷出什麼值得投入、什麼該避開，容易出現偏財機會，可能是副業、獎金、抽成，或朋友帶來的小額投資資訊，但要注意不貪多，懂得「剛剛好」保持理性、不被情緒左右。

金牛座

金牛座的財運關鍵字是「合作」。冬至後，來自長輩、上司或權威人士的引薦特別重要，可能是一個含金量高的專案、一條全新的收入管道，或接觸到更穩定的資源圈層，這次的機會並非高風險暴利，而是能長期累積的實在收益，只要願意稍微走出舒適圈，嘗試新的合作模式，農曆年前就能看見財務上的正向變化。

桃花全開3星座

巨蟹座

巨蟹座的感情能量在冬至後明顯轉向「穩定與承諾」，不再滿足於曖昧或情緒依賴，而是渴望一段能共同規劃未來的關係，單身者容易遇到成熟、可靠、願意談長遠的物件，有伴者則適合討論同居、婚姻或實際生活安排。

雙魚座

雙魚座長期活在情感想像中，但冬至後原本曖昧、靈魂共鳴式的關係開始需要一個清楚的定位，好消息是只要對方是真心的，這段關係反而能迅速定型，從不確定走向公開與承諾。

天蠍座

天蠍座冬至後幾乎不需要刻意做什麼，就能吸引目光，沉穩、深度與若即若離的氣場在務實能量中顯得特別迷人，社交場合中，容易遇到被自己氣質吸引的人，對方可能主動靠近、示好，甚至帶著明確的追求意圖，而對有伴者來說，關係會進入更深層的交流，過去沒說出口的情感，有機會被溫柔理解。

