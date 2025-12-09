農曆年將至！她歎「羨慕不用回婆家的媳婦」釣出大票苦主

2025年即將邁入尾聲，農曆新年也不遠了，雖然除夕圍爐是一年一度難得能夠全家團聚的重要時刻，但對部分民眾來說反倒成為壓力，有網友也忍不住感歎「真的很羨慕不用回婆家吃年夜飯的媳婦」，引發討論。

除夕闔家圍爐團聚是一年裡難得的重要時刻，不過也有網友在論壇Threads發文，坦言自己不想回婆家過年，忍不住感歎：「真的很羨慕不用回婆家吃年夜飯的媳婦」。

貼文一出，釣出不少網友苦歎「在婆家的年夜飯從沒吃飽過…」、「過年開始要回婆家後，真的好討厭過年。要花錢還不能照自己心意吃喝」、「第2年還是不習慣～總覺得自己媽媽煮的比較好吃」

「我甚至羨慕有『回婆家』這選項，因為我住婆家」、「很好了，我住婆家十八年了，換我要羨慕你們平時跟婆家沒有住一起的，我除夕想回娘家，我爸還叫我不要那天回去，說怕婆家會講話」。

也有網友分享不同經驗談「呃…我覺得回婆家吃飯滿好的，有人顧小孩，我跟老公可以自己趴趴走」、「我每周都跟婆婆吃飯，今年過年天使婆婆要我們出門玩，年夜飯沒關係」。

有網友也建議原PO和另一半溝通「真心建議各位，結婚前一定要先討論好各節日怎麼分配，講清楚再結婚！」、「跟老公講好各自在家過年，兩家人都開心」、「爸爸去年突過世，才覺得過年應該是好好陪養育自己多年的家人比較重要！但凡事難買早知道，就希望妳也是直接過年大大方方方的回自己家喔」、「先回婆家吃完飯，再回娘家續攤～兩家離20分鐘的好處」、「我們是每年輪流喔，一年娘家，一年婆家」。

撰稿：吳怡萱




