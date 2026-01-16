農曆年將至！新北消防搶救演練 讓民眾平安過好年

消防人員實施演練。（圖／翻攝畫面）





農曆春節將至，返鄉與採買人潮逐步湧現，各大百貨商場、交通樞紐及產業園區人流密集，公共安全備受關注，新北市消防局近日也全面啟動「春節前搶救演練」，針對七個大隊轄內高風險場所進行實地演訓與整備，展現守護市民安全的高度決心。

新北市消防局指出，受場演練今天（16日）上午在汐止台灣科學園區登場，消防局局長陳崇岳親自視察，針對園區廠房特性與人員疏散動線進行整合式演練，後續陸續演練場次重點將聚焦於農曆年前人潮最為密集的零售與百貨商場，1月21日、22日及23日，分別由第二、第七及第一大隊，於特力屋新莊店、中和環球購物中心及板橋遠東百貨實施搶救演訓。

廣告 廣告

消防人員實施演練。（圖／翻攝畫面）

在交通運輸安全方面，第五大隊及第三大隊也分別於土城捷運站及三重國小捷運站進行搶救演練，其中2月5日下午第三大隊演習將採「雙北合作模式」，模擬捷運系統跨市事故情境，強化與臺北市消防局橫向聯繫與支援調度能力，確保春節連假期間捷運系統防災網絡滴水不漏；至於第四大隊，則將於1月28日在深坑信義企業天下園區實施演練，全面提升辦公及產業場域的災害應變效能。

消防局長陳崇岳強調，春節期間防災工作不打烊，公共場所與百貨業者務必落實自衛消防編組、加強日常安全巡查，確保避難通道暢通、防火門確實關閉；同時也呼籲市民進入人潮擁擠場所時，先行留意安全出口位置，居家應注意用火用電安全，落實「人離火熄」原則。消防同仁將持續維持最高警戒狀態，透過周延演練與事前預防作為，全力守護市民安心、平安過好年。

消防人員實施演練。（圖／翻攝畫面）

更多東森新聞報導

新北翁秀朗橋機車道自摔 無生命跡象送醫搶救中

越南按摩師+500做半套！土城警查獲色情養身館 祭鐵腕斷水電

新北男寒夜突發不適！妻路邊攔嘸車 警鳴笛護送救命

