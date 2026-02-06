農曆年將近 卓榮泰：盼年後行政立院回到常軌

行政院長卓榮泰。（行政院提供／王千豪台北傳真）

115年度中央政府總預算案、「強化防衛韌性及不對稱戰力計畫採購特別條例草案」均無法在上會期付委審查，行政院長卓榮泰今（6）天喊話，希望過年之後，行政立法兩院回到常軌，把年度預算好好的審、軍購預算好好的審，讓國家主權安全得到全面的升級跟發展，台灣才會轉向，面向海洋、走向世界。

卓榮泰今天出席「中小微企業多元振興發展計畫成果發表會」開幕典禮致詞時表示，台灣正在等待最後一次的關稅談判，政府做足全部準備，而我方15％且不疊加的對等關稅已讓產業提升競爭力，因過去競爭國家跟美方有FTA，稅率比較低，現在在新的關稅水平15％的基礎下，台灣有公平的待遇。

卓榮泰說，232條款當中，台灣現在是最好條件的最惠國待遇，應該是全世界第一個，這代表台美再度向全世界證明，彼此是民主產業的戰略夥伴，既有競爭力，又維持戰略夥伴關係，對未來全國產業轉型，絕對有更大的幫助。

他接著提到，他日前帶著台灣中小企業聯合輔導基金會、中小企業信用保證基金兩位董事長一起向賴清德總統報告，賴總統特別指示，希望信保、聯輔以及金融單位主動出擊，用電話詢問中小微企業，是否在關稅談判過程與結果之後，需要政府更多的協助，而他最近也會調資料，看這幾周相關單位是否如同賴總統指示，了解產業界的困難。

話鋒一轉，卓榮泰說，如果國會給政府合理的預算，國際給更多協助，台灣會朝向一個更開放、更全面發展、更富強、更安全的國家，所以他希望過年之後，行政立法兩院回到正常的常軌，把年度預算好好的審、軍購預算好好的審，讓政府繼續用更大力道來協助中小微企業、來照顧人民的基本福利，也讓國家主權安全得到全面的升級跟發展，台灣才會轉向，面向海洋、走向世界。

