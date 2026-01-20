農曆年將近 基隆關提醒勿跨境寄送「應施檢疫」植栽或肉類製品 以免觸法挨罰

基隆關提醒民眾勿跨境寄送「應施檢疫」植栽或肉類製品，以免觸法受罰。（圖：基隆關製作）

農曆年將近，有民眾會網購植栽除舊布新，為住家增添新的活力；另有民眾也會趁著年節網購禮盒分送親友。鑑此，基隆關特別提醒，植栽及肉類製品等均屬限制輸入物品，不得任意寄送入境，以免違反相關法規而受罰，影響自身權益。

基隆關指出，植栽、新鮮切枝（花）及肉類製品（香腸、臘肉、肉乾、含肉泡麵等），均屬於應施檢疫貨物，為了避免夾藏，海關對於快遞貨物均實施100％X光檢查。

基隆關表示，去年11月至12月，八里分關快遞專區共計查獲植物檢疫物品22案、590.72公斤，肉類製品5案、66.8公斤，海關在查獲後，均依規定沒入，另涉及違反植物防疫檢疫法或動物傳染病防治條例部分，則移請主管機關裁處，進口人可能面臨高額罰鍰，甚至情節重大者，還涉及刑事責任，因此民眾切勿心存僥倖。

基隆關呼籲，農曆春節前是快遞貨物通關高峰期，為守護國人健康，海關將加強動植物檢疫物品查核，民眾切勿跨境寄送「應施檢疫」動植物產品，若民眾對於欲購境外商品是否屬於「應施檢疫物」存有疑義，可向農業部動植物防疫檢疫署或海關諮詢，以免因不諳法令而受罰。