農曆年將近 花蓮歲末關懷發放

歲末寒冬，慈濟志工分成多條動線，走進花蓮各個角落的照顧戶家中。不只是送上生活物資，更重要的是看看長輩和家庭最近過得好不好，需不需要多一點幫忙。今年花蓮國富和氣，預計關懷發放將近三百戶，用行動把年節的祝福，一戶一戶送到家。

熟練地換上新床單，整理鋪平。在民宿的這份工作，支撐著他和罹患重大疾病的女兒，一切的生活開銷。「來看你有沒有用很乾淨。」

忙碌中，志工的來訪，讓他備感溫暖。慈濟志工 潘惠珠：「很棒 你那麼堅強了。」

廣告 廣告

慈濟照顧戶 杜小姐：「沒關係 就是因為有你們的支持，再怎麼樣 我都要堅強下去。」

慈濟志工 廖奕慈：「還有這個(福慧珍粥)，妹妹愛吃這個 (這都是存錢筒)。」

慈濟照顧戶 杜小姐：「你在最無助的時候，你就會想到師姊，她不定時都會關懷我，跟小孩子的狀況，也會詢問說孩子，也會幫忙我們去尋找資源，其實我覺得這是最大的力量，就覺得說 好像有一個媽媽，在背後照顧我。」

「八點半 對，精舍 精舍圍爐。」

在月曆上記下要去靜思精舍圍爐的日子，這一次，向來獨居的蔡老伯伯說，要來揪樓下的鄰居，一起去。

農曆新年的腳步近了，慈濟志工展開歲末發放，花蓮市接近三百戶的照顧戶，從事前的打包作業，到實際的關懷訪視，處處可見志工們的用心。慈濟志工 廖奕慈：「這是我們今年的環保袋，也是我們照顧戶的小朋友的創作，他設計的，這個就是竹筒歲月，然後還有環保愛地球。」

慈濟志工 嚴錦標：「主要是傳達說，上人對他們的關心，送禮給他們，然後十號剛好圍爐，要邀請他們回精舍作客。」

「我們也要祝福你平平安安，感謝感謝。」

有了志工的陪伴，這個年，就不孤單。

更多 大愛新聞 報導：

沉浸式藝術體驗 浮世繪動起來

靜思精舍法師.志工.花慈醫療團 歲末訪視年長志工健康

