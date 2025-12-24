農曆年後普發現金！嘉義大林鎮、阿里山鄉各3千、6千元

嘉義縣大林鎮將於115年3月28、29日發放每位鎮民3千元樂活消費金，對象為114年12月31日前設籍且仍在籍者。阿里山鄉也宣布鄉民普發6千元，細節將於農曆年後公布！

嘉義縣大林鎮將於115年3月28、29日發放每位鎮民3千元樂活消費金，對象為114年12月31日前設籍且仍在籍者。阿里山鄉也宣布鄉民普發6千元，細節將於農曆年後公布！ （示意圖／pixabay）

大林鎮公所推出「樂活消費金」方案！因應極端氣候、疫情等衝擊，地方政府在關鍵時刻提供即時經濟支持，協助鎮民維持生活需求、提振消費，促進地方經濟復甦。許有疆表示，本次普發現金總預算近9000萬元，由公庫自有財源稅收支應，錢要花在刀口上！為了確保普發方案合法透明，大林鎮在12月底完成整年度預算結算與現金流盤點，並經過鎮民代表會的充分溝通與同意，成功通過自治條例法案。

這次普發現金不只是單純發錢，而是希望能帶動大林鎮內的消費與內需！公所正積極規劃「樂活消費金導流機制」，將推出每週抽獎活動，刺激鎮內消費，創造循環經濟效益！以「大林樂活消費金，在地消費獎更大」為主題，鼓勵大家到鎮內的傳統商店、觀光工廠等地快樂消費，共同促進本鎮經濟發展，讓大林越來越好！

另外，阿里山也傳來好消息！經代表會三讀通過，決議普發6000元民生紓困金，目前相關辦法還在研擬中，預計農曆年後發放。

