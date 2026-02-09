農曆年恐遇水星停滯！ 唐綺陽示警：交通、溝通都需特別留意

隨著農曆馬年即將到來，有「國師」之稱的星座專家唐綺陽發布最新運勢週報，提醒民眾春節期間將面臨水星停滯效應，可能影響交通順暢及溝通表達。她建議民眾出行前應多檢查並重複確認行程，以確保春節返鄉平安順利。

有「國師」之稱的星座專家唐綺陽發布最新運勢週報，提醒民眾春節期間將面臨水星停滯效應。（圖／翻攝自唐綺陽占星幫）

唐綺陽指出，本週星象迎來巨大轉折，不僅「雙魚能量」大爆發，更有關鍵的土星移位與水星停滯現象。她表示，自2月7日凌晨起，水星率先進入雙魚座，將在此停留至4月中，期間「雙魚議題」必成焦點。雙魚議題除了讓雙魚人引人注目外，還包括藝術、酒精、睡眠、成癮等相關事物，以及秘密事件，如最近因電影《世紀血案》記者會引發的風波，掀起對林宅血案「受難者、未解秘密」的關注。

「水星在雙魚座時，感性訴求多於理性，」唐綺陽解釋，「溝通時要注意的是『言語之外』傳遞了什麼感覺，別人更意會這份感覺，而非語言本身。」

2月10日，金星也將進入雙魚座。唐綺陽表示，這是金星的強勢位置，意味金星能量增強，提升大眾美感力，讓人更享受休息時光、放空，樂於參與慈善活動及探索身心靈。情感上，人們會偏向「暗戀、秘密戀情」，有事悶在心裡不說，享受不公開的感覺。對許多人而言，這段期間也傾向低調行事，覺得不招人注意更為安全。

土星則將於2月14日情人節當天進入牡羊座，唐綺陽分析，土星在牡羊將停留至2028年4月，共2年2個月，讓人體驗「做自己的壓力」。這可能表現為「不滿意自己狀態」、「因任性而吃苦頭」，或「被限制過頭，逼出真正態度」，是一種先抑後揚的過程。

特別值得注意的是，不久後將開始感受到水星停滯效應，形同水逆現象。「回憶、回溯，老友碰面，翻舊歷史等，」唐綺陽說明，「正是有逆行，人才不會只往前走，偶爾要逆行回望，往昔事件才不會輕易被遺忘。」

由於水星停滯將橫跨整個農曆年，唐綺陽特別提醒，很多人要出行、返鄉、訪友、移動，水星停滯勢必影響交通順暢，「我們能做的是『行前多檢查，行程也重複確認』，好確保出行順利。」除了交通問題，她也建議注意表達、溝通的誤解，或3C故障、傳錯訊息等情況，甚至可能出現忘東忘西，出門又折返的狀況。

大年初三（2月19日）太陽將進入雙魚座，意味除夕、大年初一、初二都是「太陽衝刺」期間，氣流不穩，天氣多變。唐綺陽提醒大家不管守歲、拜年走春都要注意身體，避免冒險行為與無形氣流對抗，以免影響筋骨與健康。

《中天提醒您｜民俗說法僅供參考，切勿過於迷信》

