農曆年恐6級以上強震？氣象署地震中心：無法預測

前地震測報中心主任郭鎧紋指出，依30年統計，台灣平均每100天有一次規模6以上地震，推估明年春節前後可能發生。氣象署地震中心副主任吳健富回應，地震無法預測，該說法僅為統計推估，中心24小時監測，已112天未有規模6以上地震。

根據《TVBS》報導，根據郭鎧紋的分析，從2023年10月24日至2025年12月16日，台灣共記錄了17起規模6以上的地震，其中多數地震的間隔接近百日，僅少數案例出現較長的空窗期，最長約在158至162天之間。

回顧上一次規模6以上的地震發生於今年8月27日，震央位於宜蘭外海，屬於中層地震，震源深度達112公里。截至12月17日，台灣已連續112天未出現規模6以上的地震，這已超過平均間隔時間。若以歷史最長間隔推算，下次地震可能會在明年春節前後發生。

地震中心副主任吳健富表示：「地震無法預測！」從統計資料上來看，地震似乎有明確週期，但這並不代表我們可以預測地震發生時間。吳健富進一步解釋，真正的地震預測需要同時掌握規模、位置和時間，而郭的說法雖提及規模與時間，但缺乏位置資訊，因此只能作為善意提醒的風險參考。以台灣過去10年的數據來看，每年6到7級的地震平均約有3.6至3.7次，換算下來大約每100天就會有一次，但這只是統計平均值，並非絕對。目前技術仍無法真正預測地震。

此外，針對最近日本青森地震後的餘震是否會影響台灣，吳健富表示，因為造成台灣地震的主要板塊與日本不同，因此不會有直接影響。台灣能否像日本一樣建立地震測報與預警系統？吳健富表示，由於地震無法預測，加上每個國家情況不同，需要建立「在地化的衰減公式」。這公式需根據地形、震央位置及環境等多種變因，計算震波影響範圍及可能後續影響。其實，這與我們現在的國家警報系統類似，必須透過經驗累積，不斷完善數據與系統，才能更精準應對未來挑戰！

