農曆年房價也崩盤？中客大減「京都旅館」降價競爭 林氏璧：千載難逢的好機會

[Newtalk新聞] 最近中日交惡，有日本媒體報導，旅遊勝地京都因為中國旅客減少，旅館房價直接腰斬。對此，旅日達人林氏璧證實，近來京都旅館的確出現了恐慌式降價競爭的現象，主要是影響原本一間房價落在1萬日幣的旅館，現在紛紛降到四五千，連過年價錢都有調整，坦言「這對旅客來說是千載難逢的好機會」。

日媒報導，受到觀光淡季，中國觀光客人數明顯減少的原因，最近不少京都的飯店房價已回落到1萬日圓(約新台幣2025元)以下，甚至有部分飯店出現單人房4000多日圓(約新台幣810元)的價格，一次下調約40％，以吸引訂房。

對此，林氏璧在臉書粉專「日本自助旅遊中毒者」指出，因為最近2週日本、華文媒體都開始報導，經度房價下降的問題，他從京都做旅館業的朋友得到證實。近來京都旅館的確出現了恐慌式降價競爭的現象，主要是影響原本一間房價落在1萬至1萬5日幣的旅館，現在紛紛降到四五千，最高級的旅館相對則沒什麼降價。

這次影響不限於中國旅客佔住宿比例較高的旅館。有可能這些旅館是率先流血降價的，根據日本新聞媒體的報導，讓旅客去重新查價，有發生大量取消改訂的狀況，其他的旅館也只好開始恐慌性的降價，特別是房間數少的旅館，取消影響極大，只好跟上。

林氏璧進一步指出，京都的旅館這一兩年可說是漲到天價，現在發生這樣的狀況，「對業者當然不是好事，但對我們旅客來說當然是千載難逢的好機會。」不過實際房價還是要取決於你入住的日期，如果是比較接近的日期，有大量空房釋出的話，當然只好降價求售。目前針對農曆過年左右似乎價錢都有鬆動了，賞櫻季可能就沒有這麼急著調整價錢。

