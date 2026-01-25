農曆新年亞洲熱門旅遊地排名出爐！台北首度躋身前三 超越大阪、首爾

[FTNN新聞網]實習記者王保伶／綜合報導

旅遊業者Agoda公布農曆新年的亞洲熱門目的地排行榜，東京、曼谷分別位居第一、第二名，台北則躍升至第三名，成為首次擠進前三名的台灣城市。

Agoda近日發布新聞稿指出，根據農曆新年（2月14日至2月18日）的住宿搜尋趨勢，東京與曼谷近2年在亞洲城市整體排名中皆穩居前二，台北今年則成功突破，排名上升至第三名，緊隨其後的則是日本大阪與韓國首爾。

Agoda表示，除了區域排名上升外，台灣市場的國際旅客來源也持續產生變化，台北、高雄與台中仍是農曆新年期間最受國際旅客關注的台灣城市，但旅客來源結構已逐漸多元化。今年對台灣展現高度旅遊興趣的前3國為韓國、香港與菲律賓，其中菲律賓首次進榜，對台灣旅遊的搜尋量增加91%，成長幅度為亞洲市場之冠。相較去年對台灣展現高度旅遊興趣的前3大國：香港、韓國與馬來西亞，可見東南亞市場需求逐漸升溫，台灣對北亞國際旅客的吸引力則依然不減。

Agoda補充，本次數據蒐集期間為2025年12月1日至12月25日，統計入住日期為2026年2月14日至2月18日的住宿搜尋量，並與去年同期蒐集的入住日期為2025年1月29日至2月2日（農曆新年期間）的搜尋數據進行比較。

