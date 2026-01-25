農曆新年將至新人忙拜票 徐巧芯帶藍營新秀發春聯祝「馬上幸福」

農曆新年將至，但年底適逢2026縣市九合一選舉，各黨有意角逐地方民代的新人都積極拜票爭取支持。國民黨立委徐巧芯今早（25日）帶信義區市議員參選新人李明璇、滿志剛、李煥中等人一起發春聯造勢。民眾黨前主席柯文哲、陳佩琪夫婦今早各自在北南兩地帶新人打拚；至於民進黨高嘉瑜，下午也將採取行動，爭取認同。

各政黨有志參選地方民代的新人，近期不約而同，都找「母雞」幫忙，希望吸引選民的注意，增進「認同」感，好拚年底縣市議員勝選。

其中，國民黨人才濟濟，在初選階段就格外精彩。台北市松山信義區共7席議員，其中國民黨現任市議員為戴錫欽、秦慧珠、詹為元3人；市黨部打算增加2席提名，目前有4位年輕人參加初選，包括國民黨前發言人李明璇、楊智伃，國會助理滿志剛，以及里長李煥中，4人都使出渾身解數猛打知名度，爭取認同。

國民黨立委徐巧芯上午在信義區發放春聯，4位新人之中，李明璇、滿志剛、李煥中等3人都到場一起參與發放春聯活動，他們都抓緊機會自我介紹。徐巧芯除了介紹3位到場新人，也不忘因有要事無法到場的楊智伃，並推崇現任3位市議員的問政表現，要選民全力支持藍營「5席全壘打」。

國民黨立委徐巧芯到信義區發春聯，推薦3位市議員參選人李明璇、滿志剛、李煥中。（中天新聞）

徐巧芯也預告民眾黨會有1人參選，她喊出「藍白合作5+1」都能順利選上；她說，這裡不會有排擠的問題，希望選民全力支持。

除了徐巧芯，民眾黨也沒閒著，前主席柯文哲等白營大咖今早在高雄造勢，同時舉行青年論壇，希望在「滿是綠地」的高雄市能有所突圍。

柯文哲的妻子、「最強母親」陳佩琪也沒閒著，除了透過臉書先預告行程，今早前往新北市中和，帶著民眾黨市議員參選人陳怡君掃街拜票。

至於民進黨方面，大家也積極走訪基層。其中「捲土從來」的前立委高嘉瑜這次「重新出發」，回到「港湖區」選市議員，她也規劃下午到選區去發春聯，爭取選民好感。

