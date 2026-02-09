農曆新年將至陳美玲市長赴宜蘭市幼發送乖寶寶紅包

農曆新年將至，宜蘭市長陳美玲親臨市幼金六結分班，發送馬年紀念紅包，馬年福安，祝福小朋友平安健康長大。 （記者董秀雲攝）

農曆新年將至，宜蘭市立幼兒園舉辦「新春發乖寶寶紅包」活動，於今（九） 日上午宜蘭市長陳美玲親臨市幼金六結分班校園，發送宜蘭市公所特別設計的馬年紀念紅包，與孩子們一同迎接新春，為幼兒送上平安、健康與快樂成長的祝福，現場洋溢溫馨又熱鬧的年節氣氛。市代連聖懷、唐正忠、陳姿吟、林雨蒼、泰山里長魯孝忠共同出席同樂。宜蘭市長陳美玲進行「小馬敲敲門紅包送進來」發出市公所特別印製的馬年乖寶寶紅包，感受濃濃年節歡樂氣氛。

宜蘭市長陳美玲表示，宜蘭市立幼兒園每年春節前夕皆結合教學推動傳統春節文化活動，讓孩子在歡樂中學習、在體驗中認識文化，也象徵孩子在新的一年成長一歲。透過寓教於樂的方式，不僅深化幼兒對傳統節慶的認識，也讓幸福與祝福從校園出發，陪伴孩子迎向嶄新的一年。

活動以「年貨大街」為主軸，孩子們將課堂中學習到的春節習俗化為實際體驗，透過攤位叫賣與互動遊戲，認識各式年貨與其象徵意義，包括象徵發財的發糕、祈求健康長壽的紅龜粿，以及代表「吉利旺來」的橘子等，現場也設有「食來運轉」吉祥話轉轉樂，讓大小朋友在歡笑中感受滿滿年味，提前開心過好年。

現場精心布置「年貨大街」邀請市長陳美玲與大家逛逛年貨大街，在福氣滿蓋，體驗製作春聯的樂趣。「新年到新年到，穿新衣戴新帽，去拜年有禮貌，要說恭喜新年好。」市長陳美玲還體驗製作紅龜糕，看起來有模有樣，感受濃濃年節歡樂氣氛。「幸福加碼福氣加滿」，試試手氣，都能得到滿滿的喜悅，洋溢歡樂。