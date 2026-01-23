農曆新年將至！他認「不喜歡過年」：一個人怎麼過？網給建議

農曆春節將至，許多在外工作、讀書的民眾會藉機返家和家人團聚，對許多人來說是相當難得的時刻，但也有網友坦言不喜歡過年，好奇其他網友一個人過年時，會怎麼安排行程，掀起討論。

有網友在論壇Threads發文，表示下星期就要過年了，對此原PO坦言不太喜歡過年，忍不住好奇其他網友的經驗談，「如果是一個人過年，通常怎麼安排？ 有沒有推薦適合一個人去的地方或行程？」

貼文一出，不少網友分享「我已經12次一個人過年！過年前我會買很多冷凍年菜和零食，從除夕吃到初五」、「爸媽都不在了沒心情過年！我都逛市集，過年才有的那種，必玩刮刮樂，平常不會瘋哈哈」、「我超級討厭過年，所以我每年趁著放假直接出國」、「我會去花東玩，看天看海很療癒」、「我打算在健身房度過我的春節假期了」、「當然是躲在家追劇哪也不去」、「可以當志工」、「我會去露營，很舒服」、「都在上班度過」。

其中許多網友坦言會選擇去工作「去年過年9天都是上班，今年過年9天都是放假，我也不喜歡過年，我喜歡上班了，過年上班薪水加倍，一天領了將近4000多元的薪水」、「加班加滿」、「我的話是去找看看有沒有餐廳需要春節臨時工，因為我不想要看到婆家的某些親戚，除夕到初三還是雙倍的錢，既可以賺錢又不用看到討厭的人」、「我都趕快安排過年工作，反正去哪裡都是人」、「今年也是一個人也這麼剛好被資遣了，所以考慮環島一圈」、「討厭過年的話，就選擇過年要工作的職業，有事情忙又有錢賺，我之前就是這樣度過的」。

