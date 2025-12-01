農曆新年換閣揆備戰2026？徐國勇回屬總統職權！「我們從沒想過」：賴政府信任度、執政滿意度已黃金交叉

民進黨今（1）日舉行「和平繁榮．民主永續 2026 新生代國家戰略人才培力營」招生宣傳記者會，被問及明年是選舉年、是否會有行政院長換人的狀況。黨秘書長徐國勇回應，賴總統信任度在三個星期前就黃金交叉、執政滿意度也是，民進黨信心滿滿，「沒有所謂的內閣改組問題，從來我們沒有想過。」

《放言》記者在會後問及，明年2026地方選舉即將進入白熱化階段，是否有該趁農曆新年改組、更換行政院長人選，以因應選舉大戰的計劃？

徐國勇回應，這可能想太多了，內閣是否要改組是總統職權中央黨部不會、也不適當在此時評論，何況大家可以從黨內民調、「震傳媒」民調看出施政滿意度，他可以明白告訴大家，其實三個星期前，總統的信任度就已經超越不信任度「黃金交叉」了，民進黨雖然沒有對外宣佈，但是信心滿滿。

徐國勇再說，從「震傳媒」民調來看，除了信任度穩定高過不信任度8%左右，執政滿意度也黃金交叉了，但民進黨不會以此為滿足，要堅持以人民為福祉，因此「沒有所謂的內閣改組問題，從來我們沒有想過」。

（圖片來源：放言記者拍攝）

