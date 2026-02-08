農曆新年歸國祭祖兼相親 海外學人希望找國內另一半

美滿中心主任徐乃義表示，另一半跨國相親掀起「務實移民」新風潮。（桃園市中壢區美滿服務中心提供）

記者陳華興／桃園報導

農曆新年是許多旅外國人回台祭祖的佳節，「歸鄉」與「尋根」成為旅外國人的共同旋律，許多旅美學人、有綠卡或是「屬地主義」下的台灣美國人回台相親的熱門時段，今年一月底回台報名相親的海外學人已達一百八十六位，預計年後將突破二百人大關。相較於去年創下的四十三年歷史低點，今年的回溫不僅代表著疫情隔閡的消散，更反映出海外華人在變動政經局勢下，對「台式伴侶」價值觀的重新渴求。

桃園市中壢區美滿服務中心主任徐乃義指出，在日本工作的報名者中，有三位是擔任主廚，兩位女性是「第二春」，被列為難度較高，至於由美國回來的幾乎都是碩士學位以上，有四位是近年出國的科技男，其他男生都有綠卡，甚至有十一位是「屬地主義」下的台灣美國人，他們要的條件是願意住國外的另一半，有幾位甚至表明女生不一定要英文好，因為到美國可以先不工作，攻讀語言學校一、兩年，相信就可以融入，與人溝通或找工作都不會太難，不過也有幾位開出的條件讓社工也大喊：不容易阿。

其中，捨棄矽谷光環，算是「美國地主」的年輕學人回台尋求農業戰友，希望找懂農業經營或農事的女生，讓資深社工大嘆棘手。

至於孟加拉、汶萊、尼泊爾等國家，女生出國的難度可能更高，其他回台相親的未婚男女，中壢區美滿服務中心也一一按照學歷、外在、語言、年紀等客觀因素安排，其中一位自稱旅行控的女秘書，和在美國洛杉磯的電子工程師相談甚歡，希望有美滿的結局。

異國遠距婚姻看似特別，儘管跨國聯姻看來特別且浪漫，但徐乃義也給了冷峻的社會提醒，異國遠距婚姻往往伴隨著極高的「隱形成本」，這是所有抱持移民夢的男女必須共同面對的現實，值得關切。