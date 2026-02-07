農曆新春將至 昆和之友會辦現場揮毫贈春聯場面熱絡





台南市昆和之友會結合陳昆和議員服務處等17個團體，7日在陳昆和議員服務處舉辦2026和你迎春納福-名家現場揮毫贈春聯活動，邀請曾遜祥大師等10位書法名家、2位學生及1位畫家參與，民眾紛紛排隊索取。陳中正理事長表示，此次迎春納福活動有6大亮點，內容豐富，民眾參與踴躍，祈願新的一年國泰民安、民生樂利。

陳中正理事長表示，和你迎春納福活動內容有名家現場揮毫送春聯、知名畫家現場姓名題詩、經絡按摩與原始點按推、社區媽媽才藝表演、薩克斯風音樂饗宴、湯圓點心溫馨享用。可能因年終大清掃之故，現場最受歡迎的是經絡按摩與原始點按摩推拿。民眾接受按摩後表示，身體感覺好多了，肌肉不再緊繃，酸痛也減低了，謝謝昆和之友會的貼心之舉。

參與現場揮毫的書法大師與畫家有曾遜祥、林忠佐、陳昆和、陳建男、陳進發、陳漢明、周玉琴、黃榮柱、侯兩傳、陳順豐及學生孫歆雅、吳兩錡等多位。曾遜祥大師是陳昆和議員的書法老師，師生共同現場揮毫。曾老師稱許陳議員雖行程滿滿，但從不缺課，書法功力很棒。曾老師寫下「寶馬奔馳」春聯為民眾祈福，現場民眾排隊索取。曾老師笑說，只要貼上此春聯，新的一年就可開寶馬(BMW)、奔馳(BENZ)了。

知名畫家洪翔鵬老師現場為民眾姓名題詩創作，吸引無數民眾排隊索取。陳昆和議員表示，2026農曆年為馬年，祝福民眾馬到成功，好運連連。此次昆和之友會結合17個地方團體舉辦和你迎春納福活動，獲得民眾熱烈捧場，索取名家春聯為住家迎春納福，祈求新的一年能好運年年，財源廣進，平安幸福，健康快樂。

