農曆春節來走春 工藝中心「攏馬有春」盛大登場

葉志誠（左起）、陳殿禮、林戊震三人為活動開筆。（記者扶小萍攝）





農曆春節是民眾踏青、迎接新年的最好時節，國立臺灣工藝研究發展中心2026年農曆春節期間特別策劃「攏馬有春」系列活動，8日下午邀請12名縣內著名書法名家來現場揮毫贈春聯，特別的是此次使用的是稻草製的筆，工藝中心主任陳殿禮、葉志誠、林戊震等三位率先開筆，寫下納福得福幸福祝福語。

攏馬有春集結工藝展覽、工藝好市、街頭表演、工藝開講等豐富內容，推出明信片集章、多樣工藝DIY體驗及VR360沉浸式體驗等活動，打造兼具年味與工藝溫度的走春場域，邀請民眾在新春假期用工藝迎接嶄新一年。

12位名家以稻草筆寫下祝福語。（記者扶小萍攝）

工藝中心日前推出「2026漫幸福・迎春賀歲—稻草筆寫大字」活動，由南投縣慕陶書法學會與南投縣向日葵幼兒園共同參與，以工藝視角重新詮釋書法，透過共學教育方式，引領幼童們於自然場域中親近書寫藝術，體驗節慶文化的生活樣貌。

名家現場揮毫贈民眾春聯。（記者扶小萍攝）

工藝中心主任陳殿禮表示，書法體驗是「攏馬有春」春節系列中具文化教育意義的活動之一，透過工藝作為媒介，串聯教育、生活與節慶，讓文化學習自然融入日常，呼應工藝中心倡議的「漫活SLOHAS—漫幸福・活自在」理念。

稻草也可寫書法，運作不同。（記者扶小萍攝）

延續迎春氛圍工藝中心8日辦理「2026漫幸福・迎春賀歲—春聯揮毫」，邀請12位書法名家現場揮毫，免費寫贈春聯為新的一年帶回滿滿祝福。會場並有工藝好市展售。參與的陳恒聰校長首度接受稻草筆考驗，覺得很有趣。

春節期間，臺灣工藝文化園區、臺北當代工藝設計分館及苗栗工藝產業研發分館於2月18日至22日（大年初二至初六）開館不打烊，「攏馬有春」系列活動從展覽、市集到集章豐富多元，邀請民眾闔家走春，在熱鬧與靜謐交錯的工藝場域中，感受農曆節慶的氛圍，迎接一整年的好運與幸福，相關活動資訊及報名方式可至工藝中心官網

（http://www.ntcri.gov.tw/)。或官方臉書查詢。

2026農曆春節系列活動「攏馬有春」有工藝展覽、工藝體驗、工藝好市、工藝開講、工藝茶席、集章活動自2月18日（初二）至2月22日（初六）上午09:00至下午17:00。



