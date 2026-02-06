農曆春節來運動 新北國民運動中心初二到初五推限定優惠
〔記者黃子暘／新北報導〕新北市自2024年起推動國民運動中心營運移轉(ROT)計畫，透過公私合力逐步推動場館升級，新北市長侯友宜說，目前中和、蘆洲、土城、三峽、鶯歌、板橋、淡水及泰山區8座國民運動中心已完成改善，三重正在進行整修，預計於2月底重新開放；體育局在馬年春節期間初二至初五推出「新春好康四連動」優惠方案，每天都有不同的運動項目免費或折扣優惠，邀請大眾到升級的運動中心「馬上來運動」。
侯友宜指出，市府盼藉由運動中心營運移轉(ROT)計畫，推動設備汰換、空間動線改善、彈性場域規劃及專業課程導入，使民眾享有高品質的運動環境；新北市於春節期間推出「新春好康四連動」活動，自初二至初五天天推出限定優惠，包括「馬上好運－初二體適能免費」、「馬上泳錢－初三泳池免費」、「馬上加碼－初四InBody檢測買一送一」、「馬上省錢－初五買月票現折200元」，各國民運動中心均適用優惠，限當日購買、數量不限。
體育局長洪玉玲說，ROT計畫推動以來，各運動中心不僅在硬體設施上升級，也導入多元課程與新興運動元素，將場館逐步轉型為結合運動訓練、休閒體驗與社區交流的公共運動場域；其中，泰山運動中心現正辦理試營運至2月8日止，全館設施與團體課程開放免費體驗，試營運期間購買課程享85折優惠。
體育局補充，更多「新春好康四連動」活動與各場館營運資訊，請持續關注「新北運動聚點」粉專。
