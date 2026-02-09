記者鮑琇微、李昇峰／台北報導

農曆春節倒數，全台換新鈔作業，今（9）日正式開跑，週一到週五民眾可前往8大公股行庫及中華郵政指定據點兌換。不想到銀行大排長龍，也可以選擇台新、中信跟國泰等銀行的ATM，富邦也推出線上預約服務，讓上班族方便換新鈔。

農曆春節倒數，臨櫃換鈔開跑，民眾捧20萬現金換「五色新鈔」。

白花花新鈔放進點鈔機，藍的、紅的、紫的，行員端著一疊又一疊鈔票忙前忙後，2月9日起為期5天，全台8家金融機構春節換新鈔開跑，民眾一換就是10萬元起跳。

民眾：「先準備20萬，這次要換新鈔，然後還有同事說要換新鈔，順便來換五色錢。」

新鈔櫃檯大排長龍，不少人排臨櫃換鈔，要集齊「五色鈔」，取各面額鈔票，湊齊5種顏色，寓意生生不息、財源滾滾來，新年要討好彩頭，鈔票號碼也有巧思。

不少人排臨櫃換鈔想集齊「五色鈔」，寓意生生不息、財源滾滾來。

民眾：「8、18或3個8，或168，他這邊可以看，100張就100張。」

朝九晚五上班族沒時間跑銀行的看過來。民營銀行像台新、中信和國泰世華祭出百貨、超商或捷運站點，提供ATM提領新鈔，方便民眾辦年貨，逛街時順便換鈔。

台新、中信和國泰世華祭出百貨、超商或捷運站點，提供ATM提領新鈔。

台北富邦銀行則強打智慧服務，推出線上「預約取號」，隨時查看叫號進度，不用在現場乾等。

民眾：「滿方便的，便利，但是大家還是喜歡在櫃檯，可以換不同的面額，它（ATM）應該是只有放1000元跟100的，那500跟200可能會比較少，還有銅板也會比較少。」

看準民眾諧音搭配色，錦上添花，央行推出Google換新鈔地圖，提供民眾一鍵查詢換鈔據點。

央行推出Google換新鈔地圖，提供民眾一鍵查詢換鈔據點。

臨櫃辦理要特別注意，百元紅鈔因顏色喜慶需求量最高，每人限換100張。

也有行員分享，銀行剛開門初期，中午休息時間和下午3點半結帳前，通常是換鈔人潮高峰，建議避開這3個時段，以免等到天荒地老。

