農曆春節前去哪裡換新鈔？ 中央銀行公布兌換新鈔地點





【NOW健康 林郁敏／台北報導】中央銀行27日發布新聞稿指出，為便利民眾春節前兌換新鈔，央行洽請臺灣銀行、臺灣土地銀行、合作金庫商業銀行、第一商業銀行、華南商業銀行、彰化商業銀行、臺灣中小企業銀行及中華郵政公司等8家金融機構，選定455家分行（郵局）為今年指定兌鈔地點。



新鈔兌換截至2月13日 兌換新鈔地點結合Google地圖輕鬆查



央行指出，新鈔兌換日程訂於今年2月9日至2月13日，共計5個營業日。上述期間，7家銀行之372家指定兌鈔分行，以及中華郵政公司位於都會區之24家指定兌鈔郵局，均將開設「新鈔兌換專櫃」，以加強服務民眾；另59家偏遠地區郵局，則於一般營業櫃檯辦理兌換新鈔。

為加強服務民眾，央行特於「新鈔兌換地點一覽表」中建立地圖連結，民眾可於央行官網、臉書及行動APP上可輕鬆查詢到指定兌鈔地點位置；另結合Google地圖，方便民眾使用手機查找。此外，央行亦將於今年2月5日至2月12日，在主要報紙刊登公告，詳列455家指定兌鈔分行含郵局名單。



央行表示，新鈔兌換期間，各兌鈔地點大門及營業廳均將張貼「本分行（郵局）提供兌換新鈔；100元鈔每人限兌100張，200元等其餘各面額鈔券酌量供應」告示，有需要之民眾可前往兌換。



不過，因資金調度及庫存限額等因素，各銀行兌鈔地點每日新鈔供應有其限額；若民眾無法充分兌得所需之新鈔，請洽其他鄰近兌換地點辦理，若有問題，可電洽：（02）2357-1945。





▲綁定手機門號轉帳示意圖。（圖／取自中央銀行官網）



央行鼓勵發數位紅包兼顧環保與數位轉型 節省社會資源又永續



有鑒於綠色金融係國際趨勢，央行表示，鼓勵民眾以仍適合流通之可用券取代領用新鈔包紅包，除可表達祝福，亦可兼顧環境永續。



央行亦鼓勵民眾以數位方式進行紅包轉帳傳遞心意，包括利用手機門號轉帳發放數位紅包；除可避開人潮，亦可節省社會資源，並達到數位轉型的作用。



民眾只要透過金融機構的ATM、網路銀行、行動銀行或電支機構APP等服務通路，完成「手機號碼」簡訊驗證並綁定「銀行帳戶」或「電支帳戶」，即可輕鬆完成設定（手機門號轉帳服務請洽詢各往來金融機構或電支機構）。具體做法：民眾只需輸入親友的手機電話號碼，於轉帳前確認「收款戶名隱碼資訊」，即可方便又快速發紅包 ， 又可降低轉錯機率及有效防止詐騙。



