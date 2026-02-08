農曆春節前夕治安不打烊 澎警展開治平專案掃黑

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕農曆年前澎湖縣政府警察局展開治平專案，掃蕩犯罪暴力組織。由刑事警察大隊與馬公警分局共同成立專案小組，經長期蒐證以吳姓男子為首涉嫌妨害自由、恐嚇、傷害及毀損等犯罪行為販毒暴力犯罪集團不法事證，報請台灣澎湖地方檢察署黃政德檢察官指揮偵辦，查獲以吳嫌為首5名暴力組織成員到案。

經專案小組調查，吳嫌藉勢藉端經常號召集結、糾眾橫行馬公市區，自去年下半年起即已陸續犯下多起妨害自由、傷害、恐嚇及毒品等案件，行徑大膽囂張，嚴重衝擊澎湖縣的治安，專案小組日前見時機已臻成熟，持拘票、搜索票同步檢肅吳嫌等5人到案，現場查扣犯罪使用之手機、橡膠軟棒、刀械、商業本票等贓證物。

廣告 廣告

全案依違反組織犯罪條例、聚眾鬥毆、傷害等罪嫌移送澎湖地檢署偵辦，吳姓主嫌及沈姓共犯經法官裁定羈押禁見。澎湖縣政府警察局長林樹國自上任後，立即要求將打擊詐欺、掃蕩黑幫及查緝毒品等列為當前治安重點工作，以維護優質治安環境，指示展開執行除暴檢肅地方幫派組合行動。

林樹國嚴正呼籲，「暴力犯罪零容忍」是政府面對挑戰執法威信、危害社會秩序的暴力犯罪，決不容忍不法分子破壞社會治安，危害民眾安全，若有民眾遭受不法分子之迫害，應勇於出面報案或指證，俾使欺壓良善之暴徒無所遁形，戮力打造菊島優質治安環境，保護縣民鄉親與觀光客生命及財產安全。

☆少一份毒品就多一份健康，自由時報提醒您遠離毒品☆

【看原文連結】

更多自由時報報導

撿走家扶小姊弟禮券花用被炎上 南警：3人已到案說明

鍾文智一走了之司法警界餘波盪漾！2法官下馬被懲 4警送辦2收押2交保

高雄50歲男深夜躺匝道 3車連續輾斃嚇爆

台南小姊弟愛心禮券掉了 陌生家長撿走還花光引眾怒

