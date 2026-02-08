農曆春節前夕治安不打烊 澎警展開治平專案掃黑
〔記者劉禹慶／澎湖報導〕農曆年前澎湖縣政府警察局展開治平專案，掃蕩犯罪暴力組織。由刑事警察大隊與馬公警分局共同成立專案小組，經長期蒐證以吳姓男子為首涉嫌妨害自由、恐嚇、傷害及毀損等犯罪行為販毒暴力犯罪集團不法事證，報請台灣澎湖地方檢察署黃政德檢察官指揮偵辦，查獲以吳嫌為首5名暴力組織成員到案。
經專案小組調查，吳嫌藉勢藉端經常號召集結、糾眾橫行馬公市區，自去年下半年起即已陸續犯下多起妨害自由、傷害、恐嚇及毒品等案件，行徑大膽囂張，嚴重衝擊澎湖縣的治安，專案小組日前見時機已臻成熟，持拘票、搜索票同步檢肅吳嫌等5人到案，現場查扣犯罪使用之手機、橡膠軟棒、刀械、商業本票等贓證物。
全案依違反組織犯罪條例、聚眾鬥毆、傷害等罪嫌移送澎湖地檢署偵辦，吳姓主嫌及沈姓共犯經法官裁定羈押禁見。澎湖縣政府警察局長林樹國自上任後，立即要求將打擊詐欺、掃蕩黑幫及查緝毒品等列為當前治安重點工作，以維護優質治安環境，指示展開執行除暴檢肅地方幫派組合行動。
林樹國嚴正呼籲，「暴力犯罪零容忍」是政府面對挑戰執法威信、危害社會秩序的暴力犯罪，決不容忍不法分子破壞社會治安，危害民眾安全，若有民眾遭受不法分子之迫害，應勇於出面報案或指證，俾使欺壓良善之暴徒無所遁形，戮力打造菊島優質治安環境，保護縣民鄉親與觀光客生命及財產安全。
☆少一份毒品就多一份健康，自由時報提醒您遠離毒品☆
更多自由時報報導
撿走家扶小姊弟禮券花用被炎上 南警：3人已到案說明
鍾文智一走了之司法警界餘波盪漾！2法官下馬被懲 4警送辦2收押2交保
高雄50歲男深夜躺匝道 3車連續輾斃嚇爆
台南小姊弟愛心禮券掉了 陌生家長撿走還花光引眾怒
其他人也在看
身價8億百歲阿公閃婚 子孫急搶人雙方互告
社會中心／綜合報導台北市一名102歲王姓長者近日與照顧其長達27年的68歲賴姓女看護完成結婚登記，讓子女情緒激動。家屬趁老翁外出就醫時，直接將坐在輪椅上的他迅速帶離現場，引發警方注意並介入了解。王姓家屬指控，該名看護疑似覬覦老翁名下市值約8億元的不動產，才促成婚姻關係。事後，賴女及王男新聘請的越南籍看護皆對家屬提告傷害、強制與妨害名譽。
外役監逃犯康育豪逃亡四年 入境台灣機場遭逮
地方中心／賴國彬 桃園報導花蓮外役監逃犯康育豪，逃亡四年，前天從中國入境遭逮！原本在外役監服刑，四年前返家探視未歸，而且逃亡期間疑似犯下砍人案，以及黑人家族老大郭信一遭狙殺，也懷疑是他行兇，行徑囂張大膽，還一度傳他偷渡柬埔寨「深造」，身揹四條通緝罪名，當場被移民署攔下通報送辦。
李雅英捐兒福29萬台幣！郁方「心繫剴剴案」氣炸怒轟：不要亂捐錢
藝人郁方上月（27）日現身法院，力挺「剴剴案」最終宣判，替遭虐致死的男童剴剴聲援。如今郁方在臉書轉發韓國啦啦隊女神李雅英行善捐29萬台幣給兒福聯盟的新聞，直言自己聞此快要氣死，呼籲名人做善事要睜大眼睛。蔡維歆
歡慶尾牙變調！包商撂10人「押走老闆」他被丟包14公里外…頭還被打傷
高雄市大寮區昨天深夜（7日）驚傳暴力擄人案，48歲某公司林姓負責人舉辦尾牙餐敘，跟37歲郭姓男包商發生爭執；未料，郭男先行離席，回頭找來10人，將林姓負責人擄走，警方獲報展開調查，在案發現場14公里外，發現被丟包的林姓負責人，他頭部受傷，意識清楚，送醫無生命危險。後續拘提10名涉案人，警詢後，依殺人未遂、妨害自由、聚眾鬥毆、傷害、毀損罪移送偵辦。
無人拉麵店當廚房！ 女2度煮牛肉麵只付15元
高雄楠梓一家24小時無人拉麵店，被一名女子當成自家廚房，兩度來這裡拿了泡麵、牛肉片和飲料，但都只付了15元的飲料錢，店家是看顧客消費紀錄怎麼有人只買飲料，調閱監視器發現女子來白吃白喝，氣到報警，這名女子還特地從左營到楠梓這邊來吃麵，專挑早上沒人的時段，店家懷疑，她可能是慣犯。 #無人拉麵店#廚房#牛肉麵
65歲領錢了！2月起老年年金最多可領6107元 這天開始入帳
勞保局宣布，1/1起，國保月投保金額由1萬9761元調整為2萬1103元，月投保金額調高後，2月開始，老年年金每月最多可領6107元。 1/1起國保月投保金額調高 勞保局指出，為保障國保被保險
北捷深夜驚魂！男搭末班車「2水果刀插口袋」 乘客嚇壞求救
有網友在社群平台Threads上發文表示，在捷運手扶梯遇到超多警察拿著盾牌往站內衝，後來又看到警察邊跑邊把甩棍抽出來。後來才得知是有人在中山亮刀，有些民眾準備進站時，該當事人已經被壓制在牆上了。警方表示，8日凌晨0時13分獲報，捷運中山站有人疑似攜帶水果刀，無故外露...
快去數錢！勞退分紅平均6萬「史上最肥」 3月入帳一鍵秒看餘額
2025年退休基金繳出亮眼成績！軍公教退撫基金狂賺逾1,650億元，收益率近16%，主要受惠於重押台積電近五成及加碼AI供應鏈。新制勞退基金也創佳績，預估平均每位勞工可分紅6萬元，將於2026年3月入帳。儘管投資報酬率亮眼，退撫基金仍面臨2042至2045年破產的結構性挑戰，政府需持續關注。勞工可透過多種管道查詢個人退休金分紅狀況，掌握自身權益。2026年開局續旺，預計單月獲利可衝4千億，為退休金挹注動能。
剴剴二審7天後「「李雅英捐29萬給兒盟」！網罵翻「急道歉了」
娛樂中心／綜合報導職棒富邦悍將韓籍啦啦隊女神李雅英，來台後除了敬業表現，私下也展現超親民態度，圈粉無數，可說是零負評女神。不過，近期李雅英在29歲生日前夕，貼出自己捐給兒福聯盟的29萬捐款單據。但由於先前兒福聯盟轉介的劉姓惡保母姊妹，因虐死剴剴案遭社會撻伐，加上二審結果1月27日才剛出爐，意外引發網友批判。藝人郁方得知後，也痛斥「我要氣死了」。今（6）日稍早李雅英經紀公司也發布道歉聲明。
林宅血案46年沉冤未雪！黨外運動律師變受害者 轉型正義待完成
即時中心／林韋慈報導1980年2月28日，台北市中正區（當時為城中區）信義路二段一帶的林義雄住處，發生震驚全台的滅門血案。當時林義雄年僅7歲的雙胞胎女兒林亮均、林亭均，以及母親林游阿妹，在自家地下室遭人刺殺身亡；長女林奐均身中多刀重傷，則幸運生還。案發當時，林義雄正因「美麗島事件」遭軍事法庭審判。
新莊尾牙濺血！ 包商請款遭拒怒揮菜刀釀2傷｜#鏡新聞
新莊昨天(5日)晚間驚傳砍人案，裝潢公司包商在熱炒店舉辦尾牙，沒想到其中一名男子，疑似「預支工程款」被拒絕後，情緒失控竟持菜刀當街追砍，造成現場2人手肘砍傷送醫。
新北永和傳槍響! 男開贓車拒檢逃逸 警開四槍攔停
社會中心／李豫翰、劉毓琦 新北報導新北市永和區今晚傳出槍響，引發附近民眾關注。警方在7號晚間約7點多，在永和地區執行勤務時，發現一輛白色自小客車行跡可疑，朱姓駕駛因為開著贓車，不僅拒檢還加速逃逸，警方隨即展開追逐圍捕，過程中更開了四槍攔停，嚇壞不少民眾。大批警方將眼前這台白色轎車團團包圍，但副駕駛門不開就是不開，員警出腳狂踹。趁著警察都在想辦法破門，早已被壓制的灰衣嫌犯，竟然趁隙逃跑，立刻被抓了回了，壓制上銬，案發第一時間，聽到警匪追逐，民眾第一時間還想看熱鬧，直到聽到槍聲呯呯，嚇到快逃呀。新北永和傳槍響! 男開贓車拒檢逃逸 警開四槍攔停（圖／警方提供）事發就在7號晚間7點多，新北市永和中山路一段上，警方在中山路一段跟永和路一段交叉口值勤，發現這輛白色轎車行跡可疑，要求駕駛停車受檢，想不到對方卻加速跑給警察追，警方立即連開三槍，雙方追逐約160公尺，最後在超商前遭攔停，眼見歹徒拒不下車，警方又朝輪胎在開一槍。新北永和傳槍響! 男開贓車拒檢逃逸 警開四槍攔停（圖／警方提供）這回共逮捕三名嫌犯，並從車內搜出毒品安非他命，朱姓駕駛有竊盜、毒品前科，開著偷來的小轎車載著朋友趴趴走，另外劉姓男子則是桃園地檢發布的竊盜通緝犯，蛇鼠一窩想在假日開毒趴，這下通通都栽在警方手上。原文出處：新北永和傳槍響！ 男開贓車拒檢逃逸 警開四槍攔停 更多民視新聞報導台中白目男拍「筆錄過程」還PO網 涉妨害秘密罪遭送辦假貨運公司真外送毒品 警逮販毒小蜜蜂7人寒流救命變緝毒! 男豪車內昏睡7小時 警意外揪毒駕
中榮醫材商執刀「刑懲並進」 衛生局：2醫師全面停業、院方10萬罰鍰
針對台中榮總2名醫師楊孟寅與鄭文郁違法讓廠商進入禁區執行手術，台中市政府衛生局表示，經查該院在醫療業務管理及督導醫師執行職務上確有疏失，衛生局採取「刑懲並進」原則，即刻對醫院及醫師祭出行政處分，包括對醫院督導不周裁處10萬元罰鍰，以及涉案的楊醫師與鄭醫師處停業一個月處分，後續將再依刑事判決結果依法辦理，不排除加重懲處，維護民眾權益。
愛心提貨券找到了！4000元剩400 嬤花完愧疚喊願意賠償
台南一對接受家扶中心協助的姊弟用丟NET服飾品牌提供的4000元提貨券，店家調閱監視器發現禮券被一對姊弟撿起後交給同行的阿嬤，且被用到剩下400元。警方通知阿嬤到案，依侵占罪送辦。
尾牙驚濺血！ 「請款拿不到錢」包商怒揮利器送辦
新北市 / 綜合報導 新北市新莊一間熱炒店，昨(5)日深夜，驚傳持刀砍人案！一名翁姓下游包商疑似多次請款遭拒，心生不滿，趁著裝潢公司包商在熱炒店辦尾牙，持利器衝進店揮砍。民眾嚇壞了，手邊有什麼丟什麼，直到警方到場，將人壓制逮捕。身穿背心的男子，站在路邊滑手機，這時卻突然衝出一名，手持利器的男子，二話不說往他身上揮砍。砍人男子像是失去理智，面對突如其來的攻擊，被害人只能不斷逃命，一旁群眾嚇壞了，手邊有什麼丟什麼，就算這樣，男子還是繼續揮砍，場面相當火爆，警方獲報後也立刻趕往現場。員警VS.現場民眾：「現場就一個人受傷，還有沒有人受傷。」員警抵達現場，現場群眾還是很激動，警方立刻將人隔。目擊民眾：「有人拿刀啊，拿菜刀啊，在追那個拿菜刀的，(十幾個追一個這樣喔)，對啊。」事情發生在5日晚上，新北市新莊區民安西路，一間熱炒店，翁姓男子是下游廠商，疑似積欠債務，不滿提前預支款項被拒絕，買利器追砍上游張姓廠商，另一人也遭到波及，其他人見狀丟箱子酒瓶制止，最後失控的翁姓男子遭到逮捕。新莊警分局光華所副所長蘇筱婷：「第一時間迅速壓制逮捕行凶翁姓男子，並當場查扣菜刀1把。」警方，第一時間，迅速壓制逮捕行兇翁姓男子，並當場查扣菜刀1把，全案將涉案男子，依傷害罪移送新北檢偵辦，工程款管糾紛喬不攏，一場開心尾牙變調，濺血收場。 原始連結
春節連假 高雄主要醫院開診資訊一覽
今（2026）年春節連假自2月14至22日長達9天，高雄主要醫院多在大年初一至初三都開設傳染病特別門診，也有部分醫院除夕即開設傳染病特別門診，文雄醫院的UCC輕急症中心於週日及國定假日開設，收費較區域及醫學中心低，有需求的民眾也可多加利用。
停車竟遭保全痛毆！ 台北女駕駛「肋骨斷3根」｜#鏡新聞
台北大安區發生嚴重暴力事件，一名女子在停車場停車時，竟然被外派保全壓在地上狠揍，導致肋骨斷了3根，身心嚴重受創，她指控，保全公司事後不聞不問，也沒對施暴的保全懲處。對此，當事保全回應，對於當時情況已經記不清楚了。
抓到了！外役監逃犯躲4年「又涉殺人未遂」 從中國搭機返台秒被逮
即時中心／黃于庭報導花蓮自強外役監受刑人康育豪，2022年返家時趁機逃脫，更於逃亡期間與將仇家砍成重傷，事後警方迅速逮捕2名同夥，他卻仍逍遙法外，甚至潛逃出境。身背多條通緝、逃亡近4年的他，本（2）月5日自中國返台，隨即遭移民署攔下，由航空警察局將其遞解歸案，而桃園地檢署複訊後已發監執行。回顧整起事件，康育豪前科累累，2015年為了幫友人出氣，將受害者砍成重傷，被依傷害罪判刑10個月，接著接連犯下多起詐欺案。他原先於宜蘭監獄服刑，2020年3月24日自，移往花蓮自強外役監。未料，康育豪趁2022年3月21日返家探視時逃脫，檢方發布通緝；更可惡的是，他於逃亡期間又因捲入博弈糾紛，涉嫌與楊姓、包姓同夥，朝郭姓男子連砍10多刀，造成其重傷。3人犯案後躲入汽車旅館藏匿，警方隨即逮捕楊、包2人，惟康育豪再度不見蹤影。逃亡近4年，康育豪本月5日從中國入境，移民署說明，康育豪於2月5日自中國搭機返台，經國境事務大隊查獲並確認人別無誤，完成查驗手續後，即移由警政署航空警察局將該通緝犯遞解歸案，桃園地檢署訊後已發監執行。《民視新聞網》提醒您：不良行為，請勿模仿！原文出處：快新聞／抓到了！外役監逃犯躲4年「又涉殺人未遂」 從中國搭機返台秒被逮 更多民視新聞報導在野擋軍購、轟谷立言想搞毛川普？于北辰揭藍白背後「這1目的」！最新／台中北區65歲婦墜4樓「全身是血」亡 丈夫嚇壞急報案最新／前新聞局長邵玉銘過世！享壽87歲
台北捐血中心血庫告急 B型、O型血剩不到4天
（中央社記者沈佩瑤台北6日電）近期氣溫變化大，捐血人數下降，台北血庫告急，根據最新統計，血液庫存量只剩4天用量急缺，其中B型僅剩4天，O型3.3天更是瀕臨警戒線，台北捐血中心呼籲民眾踴躍捐血。
烈焰沖天！鳳山透天厝凌晨竄惡火 35歲孫受困不幸喪命
高雄市鳳山區今（8日）驚傳死亡火警，位在保泰路一棟3層樓透天厝凌晨竄出火苗，火勢猛烈不斷向上延燒，警消獲報派出大批消防人車前往灌救，雖然不到20分鐘撲滅火勢，但逐層清查時，在3樓發現屋主3歲的顏姓孫子已燒成焦屍，詳細的起火原因有待警消進一步調查。