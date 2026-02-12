農曆春節前夕 新竹榮家慰問北榮新竹分院住院榮民暖心過年

農曆春節前夕，新竹榮家主任白恩惠（右四）和北榮新竹分院院長陳增基（左二）慰問北榮新竹分院住院榮民。（記者彭新茹攝）

記者彭新茹／新竹報導

農曆春節轉眼即至，新竹榮家主任白恩惠率領服務團隊前往竹東鎮的北榮新竹分院辦理春節住院榮民慰問活動，院長陳增基一起陪同慰問，讓榮民長輩感到好暖心。

白恩惠表示，春節是家戶團圓的日子，對於因病無法回家的長輩，榮家主動走進病房，就是希望能補足長輩在院期間的情感支持。透過實地的走訪與祝福，不僅能緩解住院的焦慮感，也讓長輩感受到榮家如家人般的不間斷陪伴，榮家也將持續落實住院榮民的追蹤服務，陪伴長輩度過暖心的春節。

廣告 廣告

考量長輩於年節期間住院易產生思鄉情緒，白恩惠特別逐一發放慰問金，透過面對面的互動與問候，讓住院長輩在春節期間仍能感受到家區的掛念，藉此提升正向康復能量，期盼早日回歸榮家生活。

高伯伯的女兒、媳婦及孫女當天都在病榻旁陪伴，白恩惠與家屬細細交流長輩的康復細節。家屬表示家人有空都會前來陪伴伯伯，看到榮家團隊也在百忙中趕來，讓伯伯同時擁有自己小家庭與榮家大家庭的雙重的支持，這份周到的心意讓他們深切感受到榮家的關懷。

潘伯伯見到榮家團隊到訪，對於榮家在年節前的專程探訪感到相當窩心，受到這份鼓舞，潘伯伯堅定地向白主任分享健康規劃，表示因為感受到大家的關心，讓他更有動力守護健康，目前正利用住院期間積極配合醫囑進行戒菸，希望在新的一年以更好的精神狀態重返榮家生活。