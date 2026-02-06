農曆春節前換新鈔！ 各銀行最快下周一起開放兌換

農曆春節即將到來，因應民眾兌換新鈔需求，央行日前宣布選定台灣銀行、台灣土地銀行等8家金融機構，為115年指定兌鈔地點，兌換日程訂於2月9日至2月13日。另外，包含台北富邦銀行、中國信託銀行及台新銀行等多家民營銀行也同步啟動換鈔服務，最早將自2月9日起開放兌換新鈔服務。

央行日前宣布選定8家金融機構為115年指定兌鈔地點，台北富邦銀行、中國信託銀行等多家民營銀行也啟動換鈔服務，最早將自2月9日起開放兌換。（中央社資料照）

根據央行規畫，115年指定兌鈔地點共有8家金融機構，包括台灣銀行、台灣土地銀行、合作金庫商業銀行、第一商業銀行、華南商業銀行、彰化商業銀行、台灣中小企業銀行及中華郵政公司，兌換日程訂於2月9日至2月13日，期間7家銀行的372家指定兌鈔分行，以及中華郵政公司位於都會區的24家指定兌鈔郵局，均會開設新鈔兌換專櫃。

廣告 廣告

此外，台北富邦銀行全台分行將於2月9日至2月13日，連續5天開放兌換新鈔服務。北富銀表示，民眾如有大額換鈔需求，建議先致電分行確認狀況再前往，可善用北富銀LINE官方帳號「預約取號」，縮短等待時間。

台新銀行表示，配合央行規畫，預計自2月9日起至2月17日，攜手新光三越、環球購物中心及大全聯，在全台重要商圈據點提供24小時ATM新鈔提領服務，民眾在採買年貨、走春逛街之餘，也能即時完成換新鈔需求。

中信銀行指出，自2月11日至2月13日，全台151家7-ELEVEN門市內設置的中國信託銀行ATM，提供限量新鈔提款服務，並推出新春加碼活動。

永豐銀行規畫，於春節前三個營業日、2月11日至2月13日，全台各分行開放換新鈔；玉山銀行則將於2月11日至2月13日提供新鈔兌換服務。