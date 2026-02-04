農曆春節即將到來 大中華記協拜會憲兵指揮部

（記者林富貴／台北報導）因農曆春節即將到來，大中華記者友好交流協會理事長林富貴於今（4）日上午，由台北市榮服處黃信仁處長偕同，率協會名譽副理事長丁建明、常務理事許清藤、理事陳秀媛、台北分會會長（監事）林永輝，前往憲兵指揮部拜會，由政戰主任吳長風少將接見。眾人對吳主任的親切接待，留下深刻好印象。

圖／拜會憲兵指揮部合影。(憲兵指揮部提供)

黃信仁處長表示，感謝憲兵指揮部近期協助臺北市榮服處前進營區，向在營及屆退官兵宣導有關退伍後就學、就業、就醫、就養及各項服務照顧的權益，讓榮服處成為官兵的堅實後盾，更讓在營服役官兵無後顧之憂。

廣告 廣告

吳長風主任說，感謝大中華友好記者協會蒞部拜會，透過面對面交流與意見分享，讓媒體先進對憲兵的任務特性與平時執行工作有更深入的認識；另外強調，因應面對當前安全情勢與敵情威脅，憲兵部隊將持續強化戰備整備與任務執行量能，以提升防衛作戰韌性，並同時深化官兵忠貞氣節教育，確保在各項任務中展現高度紀律與專業，善盡維護社會治安與守護國家安全的責任。最後也特別感謝林理事長率團拜會，未來將持續與媒體保持良好互動，促進軍民溝通與社會對國防事務之瞭解。

林富貴理事長指出，快過年了，感恩國軍官兵仍堅守崗位、保家衛國，祝福國軍官兵及台北市榮服處黃處長與同仁，還有協會全體顧問、會員，馬年行大運。

圖／致贈伴手禮。(憲兵指揮部提供)

更多引新聞報導

大S「想回家」成最後心願 韓節目還原日本發燒返程時間軸

市長也來買書！蔣萬安現身台北國際書展 「寫臺北」書獎揭曉

