農曆春節及228連假 雙鐵加開超過900班次

（中央社記者余曉涵台北3日電）今年農曆春節及228連假相近，交通部將2個長假結合規劃整體疏運計畫，國道實施高乘載管制等措施；雙鐵加開975班次；國道客運開行6500到7000班等方式。

今年春節及和平紀念日連假分別自2月14日起至2月22日止及自2月27日起至3月1日止，分別為9天與3天連假，由於本次2個連假相鄰，交通部已請各疏運單位將2個連假結合成一長連假，進行整體疏運規劃。

交通部今天舉辦例行記者會，交通部公共運輸及監理司司長胡廸琦說，國道在尖峰時段路段將實施高乘載管制、匝道封閉、匝道儀控及開放路肩等管制措施，並調整免收通行費日期為2月17日至22日及2月27日至3月1日的每日凌晨0時至上午5時，鼓勵用路人於離峰時段利用高速公路。

在省道部分，胡廸琦表示，春節及和平紀念日連假期間每日特定時段，台9線蘇花路廊將禁止載運危險物品車輛及21噸（含）以上大貨車通行，同時段並實施大客車優先措施，建議用路人在出發前可多加利用1968APP及幸福公路APP查詢路況資訊，提早避開道路壅塞情形。

雙鐵方面，胡廸琦說，高鐵透過增開475班次，台鐵全線加開500班次；國道客運日均開行約6500至7000班等方式，目前台鐵及國道客運尚有餘裕；連假期間公路局推出88條國道客運路線，春節票價6折、和平紀念日票價85折優惠，並提供轉乘優惠，再搭配TPASS 2.0+中長途客運優惠方案，春節連假搭乘國道客運票價最高可達4.2折、和平紀念日連假票價最高可達6折等措施。

為利離島居民返鄉及民眾連假觀光需求，胡廸琦指出，國內空運提供4800架次、36.4萬座位，而本島離島8條海運航線則規劃開行1812航次、38.9萬座位，後續民航局及航港局將再視實際狀況協調業者機動加班。

針對出國及返國部分，胡廸琦表示，桃園機場預估每日將有13.7萬至16.4萬人次入出境，建議出國民眾提早抵達機場，在海運小三通4條航線航港局也規劃632航次，預計可疏運16.8萬人次。

另外，胡廸琦說，考量近期行動電源自燃議題，為維護安全，交通部已訂有「旅客搭乘公共運輸攜帶行動電源安全注意事項」，亦請各疏運單位加強服務人員訓練及進行宣導，提醒民眾相關注意事項。（編輯：李淑華）1150203