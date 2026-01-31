農曆春節圍爐商機！ 全國漁會各地漁水產禮盒集結熱賣

生活中心／綜合報導

農曆春節將近，不少民眾開始採買圍爐食材，全國漁會把各地漁產品、水產禮盒集結一起，讓民眾選購，像是鯧魚、石斑、蝦類，今年還流行鰻魚料理，不只能簡單烹煮，價格也很親民。

現場主廚示範料理，澎湃海鮮，不用擔心過年圍爐，買回來的魚貨海味不會煮，或是這一尾蒲燒鰻魚放上油飯，輕輕鬆鬆游刃有餘，星級料理上桌，全國漁會帶著業者，集結各地魚貨北上銷售。民眾：「你說過年過節，（魚）一定會比較貴一點，我是覺得可以接受，這個金鯧比白鯧好，名字也好聽，然後這個金黃色的，每年過年都（會買）。」以前都是整尾完整的大魚大菜，現在改成片裝，在加工廠就都清洗、處理完畢，民眾趁著假日採買年貨，高價位包括石斑、鰻魚；中價位有午仔魚、鱸魚；親民一點的，可以挑台灣鯛、虱目魚，不管哪種圍爐桌上都要有一尾象徵年年有餘。

全國漁會準備各式魚貨，提供給消費者採購。（圖／民視新聞）





漁業署署長王茂城：「我們把最優質的鰻苗，過去是賣到日本去，我們覺得要調整回來，是留在台灣，我們不要再想著說，鰻魚是個很高貴的產品。」全國漁會總幹事林啓滄：「今年魚的價格，事實上跟往年比較，除了少數一兩個魚種之外，（價格）都是很平穩。」今年過年前，魚貨、水產禮盒，銷量也都熱賣，不過漁業署有下令，價格得穩定，今年過年竄起的鰻魚，1公斤大約4-5尾，價格落在1500至2000元，還有餐桌上的熱門菜單烏魚子，1片五兩大概1100至2500元。屏東養殖漁業發展協會總幹事陳啓宏：「今年烏魚子的話，就我了解，它的漲幅也沒有很大，但是有可能，進口的也滿多的，所以消費者要謹慎挑選。」





今年烏魚子、鰻魚價格相對平穩。（圖／民視新聞）





基隆區漁會員工楊小姐：「比如說像這個龍虎斑，今天有特價，它只要清蒸就很方便了。」目前魚貨市場批發行情，鱸魚每台斤80~100元；虱目魚每台斤100元有找，過年想吃好一點，午仔魚一斤150至250元，或是高檔食材，白鯧、黃鯧價格區間就比較大，依照等級一斤200元至一斤1500元都有可能，以及龍虎斑，每尾上看近3000元，但不管哪種，消費者荷包一掏，買魚買吉利，吃鱸魚鱸運當頭、或是來碗鰻魚飯，獲得鰻滿幸福。





