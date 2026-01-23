農曆春節將屆 苗縣府將抽檢11家大型賣場違規者罰6萬

〔記者張勳騰／苗栗報導〕苗栗縣政府為因應春節消費旺季，即日起將針對縣內11家大型百貨公司及賣場進行無預警的動態公共安全聯合檢查， 受檢場所若有不符規定事項，將罰鍰6萬元，以維護農曆春節期間縣民消費環境安全。

苗縣府工商發展處指出，民眾如有發現營業場所之安全梯、走道、逃生避難通路等有堆置雜物阻礙逃生，或自動防火鐵捲門下方及排煙室有違規設攤或堆置雜物等情事時，歡迎隨時打1999專線向工商發展處反映，縣府會立即派員前往抽檢。

工商發展處表示，縣內於百貨商場春節週年慶期間執行建築物公共安全聯合檢查已行之有年，相關營業場所大多都能有所警惕，為讓業者在舉辦週年慶期間注意貨品堆放情形，避免將貨品放置於逃生避難通道位置。另外建築物安全梯間之常閉式防火門的位置，檢查有無依規定保持常時關閉狀態，亦可提升業者建築物公共安全自主管理意識。

