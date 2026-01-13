農曆春節將至！他好奇「還有媳婦親手煮年夜飯的嗎？」網曝經驗談

隨著時代變遷、觀念改變，越來越多家庭會選擇訂購年菜，省去自己準備的麻煩，有網友也好奇「現在還有媳婦親手煮除夕年夜飯的嗎？」引發許多網友熱議。

有網友在臉書社團「毒姑九賤婆媳討論區」發文，好奇現在是否還有媳婦會親手準備除夕年夜飯，忍不住好奇其他網友的經驗談，「有的請喊聲！並且註明妳是幾年級生」。

貼文一出，不少網友點頭「我69年次，結婚14年煮了13年」、「我～7年級的」、「我啊～7年級，不為什麼，只因為外面吃不習慣，但是我只煮一餐吃得完的！」、「我～68年次的」、「我64年次，每年都煮，過年是最累的，每天都打掃，煮飯，拜拜，拜到十五…覺得自己在蝦忙」。

也有網友分享經驗談「6年4班，過年過節煮了25年，公婆跟我們住，大伯一家會回來，去年開始不煮了叫外燴，兄弟倆個平分所有費用」、「71煮25年了～後面每年會訂幾道菜，自已再煮幾樣菜色～」、「6年級訂年菜」、「我5年級，39年了我都訂年菜」

「結婚9年，從沒煮過，我婆婆常常覺得自己煮菜是全世界最好吃的。煮一餐4～6小時，我常常等吃晚飯等到中途要去買東西吃」、「剛嫁去前兩年有煮，後來阿嬤過世後，公婆說叫桌菜就好省時又方便，之後過年就沒再煮了」、「6年8班，5年前還是全桌自己煮，後來開始訂一套，自己補個湯和必要出現的菜，比如魚、長年菜、雞」。

過年家家戶戶團聚吃年夜飯，對此新竹市衛生局提醒，當年夜菜變隔夜菜，小心只剩滿滿的細菌，建議當餐吃多少煮多少，菜餚避免重複加熱，尤其是「蔬菜類」餐點，反覆加熱容易造成營養素流失，其餘未食用完的剩菜，在隔餐應徹底加熱（80°C以上且至少5分鐘），營養又安全。

撰稿：吳怡萱






