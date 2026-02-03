農曆春節將至 台電北西區處邀名師揮毫送春聯





台電台北西區營業處今(3)日於服務中心用戶廳辦理「名師揮毫送春聯 一馬當先開新進福」活動。特別邀請前任「新北市現代藝術創作協會」吳聰文理事長等3位名書法家親臨現場揮毫，以及該處書法高手陳來星、蕭詩婷振筆加碼贈福，供來台電臨櫃受理用戶及新莊區里民索取，讓民眾張貼於家中象徵除舊布新，營造春節喜氣氛圍。

處長徐進福表示，春聯是我們華人特有的一種書法文化形式，用毛筆書寫在紅色的紙上，因為紅色有吉祥，避邪之意，所以貼春聯是國人過年時必備的應景習俗，除可除舊佈新增加年節氣氛，更展現家家有傳統文化之美。

活動現場藉由書法家將市民來年的祈願與希望，寫成客製化的對聯，提供民眾選擇，在名書法大師的藝術揮灑，透過春聯書寫的文字展現，春聯貼在自家門口，表示新年的到來，同時也是讓新的一年都可以吉祥如意、喜氣洋洋。

另有該處護理師侯欣怡小姐及一群穿著藍色背心的同心園地員工，引領民眾做免費量血壓的服務，處長徐進福也提醒大家春節圍爐一定要注意用電安全，隨手關閉不必要的電源，敬祝大家身體健康，馬力十足、神馬攏賀。

