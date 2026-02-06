農曆春節將至！團圓聚餐勿酒駕 國道警加強取締守護安全

國道紅斑馬過年期間將持續值勤維護用路人行車安全。（圖／翻攝畫面）





農曆春節9天連續假期將從下週六（14日）開跑，國道高速公路警察局為維持國道順暢，高速公路將實施「高乘載管制」、「匝道儀控管制」、「凌晨0至5時暫停收費」等措施，此外，也將於連續假期期間，持續加強取締酒後駕車、毒駕以確保用路人行車安全，國道警方也呼籲民眾，出門前請利用高速公路1968App查詢管制措施與即時路況，彈性調整行車時間與改道動線，以避開尖峰時段及壅塞路段。

國道警局指出，有鑑於民眾可能於春節連續假期團圓聚餐、拜訪親友、圍爐活動之際搭配酒精飲料助興，進而衍生酒後駕車情事，危害道路交通安全，國道警局將於連假期間持續加強取締酒後駕車，以確保用路人行車安全。

國道警方也呼籲，酒駕行為往往造成許多家庭悲劇及巨大損失，嚴重危害交通安全，連假期間聚餐飲酒後，請善加利用計程車、酒後代駕等大眾運輸措施，千萬不可駕駛車輛，尤其前一天夜間飲酒後，應避免隔日一早駕車，因體內仍可能殘留酒精，形同酒駕行為。

國道警方統計，今年1月份死亡事故數量較去年有所增加，其中半數以上是駕駛人恍神分心駕駛肇事，提醒用路人駕駛時應專注，若感到疲倦，務必前往服務區休息，切勿疲勞或分心駕駛。

年節將至，載重車事故頻傳，並有部分毒駕情形，國道公路警察局特別呼籲貨運業者應落實駕駛管理與關懷，切勿酒駕、毒駕，以免因違規導致車輛牌照遭吊扣2年。預祝春節假期愉快，行車平安。

