農曆春節將至！淡水警防搶演練 守護北海岸

新北市淡水警分局聯合三芝郵局，今天（23日）展開防搶演練，模擬搶匪在三芝行搶後往石門方向遁逃，警方隨即啟動科技監控追蹤，最終在淡金路設下重兵攔截，展現警方在北海岸地區布下的堅實防禦網，確保春節治安萬無一失。

淡水警分局指出，今年度防搶演練模擬情境為，2歹徒騎乘機車蒙面持槍闖入三芝郵局，威嚇行員交出現金，行員機警地一邊拖延一邊按下警鈴報警，逮捕得手後快速騎車往石門逃逸。

而淡水警方獲報後，立即派遣線上警力馳赴現場，並根據行員提供的歹徒特徵與逃逸方向，迅速通報轄區各派出所啟動「攔截圍捕」，並在淡金路段重要路口佈署釘刺帶與巡邏車實施「強力封鎖」，最終在伏擊區中前後夾擊歹徒，歹徒面對荷槍實彈的優勢警力，自知法網難逃，棄械趴下就擒。

淡水分局長謝明杰表示，三芝與石門地區雖然地處北海岸，但治安維護標準絕對「不分區域、無死角」，本次演練旨在測試偏鄉與都會區交界處的警力連動機制，確保歹徒不論往何處竄逃，都無法逃脫警方的法網。並呼籲民眾，春節期間若有提取大額現金需求，歡迎向警方申請「護鈔服務」，此外，若發現周遭有可疑人士或車輛徘徊，請立即撥打 110 報案，警方將持續落實「治安平穩、交通順暢、民眾安心」三大主軸，讓市民都能平安過好年。

