民視新聞／綜合報導

不少台灣人愛搶「頭香」，就算半夜排隊也沒關係，看準台灣特有文化，加上農曆新年即將到來，連鎖速食餐飲業者推出「金」系列的相關商品，要大搶年節商機。

不到一個月，就要農曆新年，連鎖速食餐飲業者推出「金」系列的相關商品，像是「吃雞搶頭香」、「限量炸雞發財金」等，要搶下年度「開運富貴頭香」，打出開運神器限時登台，希望能成為春節餐桌上最吸睛、最有儀式感的開運方式，要饕客一起來開運吃雞。

農曆春節將至！ 速食餐飲業者推「吃雞搶頭香」搶商機

原文出處：農曆春節將至！ 速食餐飲業者推「吃雞搶頭香」搶商機

更多民視新聞報導

「尾牙」中獎攻略！「12生肖轉運術」讓你旺整年

春節特惠！六福萬怡酒店推出新春餐飲與花禮

「台灣有事」持續發酵！ 中客不訪日衝擊機場巴士等產業

