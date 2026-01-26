農曆春節將至 陸領事館突公告：避免前往日本

日本富士山。（示意圖／Unsplash）

農曆春節前後是旅遊旺季，但中國領事服務網近日突然公告，提醒民眾春節期間避免前往日本，稱日本當地治安不好，及部分地區接連發生地震，若已在日本的大陸人，應提高安全防範意識，有緊急情況請及時報警和聯繫大陸駐日使館。但外界認為，此公告與日本首相高市早苗於2025年11月發表「台灣有事論」後，中日關係持續惡化有關。

中國領事服務網最近發布公告，指近期日本社會治安狀況不穩，針對中國公民的違法犯罪案件增加，部分地區亦接連發生地震並造成傷亡，日本政府已就後續地震風險提出警告。相關單位認為，在日中國公民面臨較為嚴峻的安全威脅。

而隨著農曆春節將至，中國官方呼籲大陸民眾近期應審慎評估行程，非必要情況下避免前往日本；已在日本的中國公民則應密切留意當地治安動態，以及地震與可能引發的次生災害預警，提升安全警覺，加強自我防護措施。

公告中也指出，若大陸民眾在日本遇突發或緊急狀況，應第一時間向當地警方報案，並主動聯繫中國駐日本使領館尋求協助，以確保人身與財產安全。

據悉，自日本首相高市早苗於2025年11月發表「台灣有事論」後，中日關係便持續惡化，北京將該言論視為「挑釁」，並祭出多項反制措施，其中包括兩地往來航班銳減，及呼籲大陸民眾不要到日本旅行。

不少台灣網友看到此公告反而很開心，認為這剛好是旅日的好時機，這樣日本許多熱門觀光景點的陸客就會大幅減少，逛起來會更舒服。但也有人認為春節時期機票價格偏高，若這時候到日本遊玩，開銷應該會很可觀。

