農曆春節將近 中市勞工局加強春安期間工廠安全宣導

▲邱處長講解相關法規與實務。

農曆春節將近，工廠趕工與設備歲修作業增加，職災風險也隨之升高。配合勞動署春安勞檢，台中市勞工局昨（27）日舉辦春安期間職業安全宣導會，邀集金屬製品、電子零組件、機械設備、食品及塑膠製品等高風險製造業者參與，透過實際案例分享與現場說明，提醒工廠與業者落實安全管理，確保勞工能安心工作、平安過年。

勞工局長林淑媛表示，台中是精密機械與金屬加工重鎮，作業密集，如果安全管理不到位，容易發生捲夾、刺傷或觸電等意外。她也提醒，近期職安法已完成修法，業者應提前檢視廠內設備與流程，把安全擺在第一位，避免憾事發生。

勞工局指出，去年市內發生多起操作衝床、車床時因缺乏防護裝置導致受傷的案例，除了機械風險，現場還可能出現墜落、跌倒、化學品接觸等危害。此次宣導會除了分享職災案例，也介紹設備改善補助、安全輔導與工安診斷等資源，協助工廠提升管理與防災能力。

勞工局也預告，將於2月再辦理火災與爆炸預防宣導活動，針對化學品管理、動火作業與粉塵爆炸防範等議題加強說明，持續為工廠建立更完整的安全防護網。

如工廠或業者對職場安全或相關法規有疑問，可洽詢台中市勞動檢查處，電話04-22289111轉36808。