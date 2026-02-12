農曆春節年假 勞工出勤薪資算法一次看

（中央社記者吳欣紜台北12日電）農曆春節腳步近，勞動部今天提醒，小年夜、除夕及初一至初三是國定假日，若原屬勞工工作日，雇主應給假給薪，雇主若徵得勞工在國定假日或休息日出勤工作，應依法給付。

許多民間企業會比照政府行政機關辦公日曆表出勤，如果企業是週一至週五為工作日、週六為休息日、週日為例假的出勤模式，會將原屬勞工例假、15日的小年夜，約定在20日補假，以形成今年春節的9天連假。

勞動部發布新聞稿提醒，包含小年夜、農曆除夕、春節大年初一至初三都是國定假日，若當日為勞雇雙方原約定工作日，雇主應給予勞工休假，當日工資照給，雇主如果徵得勞工同意在國定假日當天出勤，工資也應依法加倍發給。

勞動部也舉例說明，勞工在春節連假期間出勤的薪資計算方式，假設一名勞工月薪為新台幣3萬6000元，推算其平日每小時工資額為150元，出勤模式也比照政府行政機關辦公日曆表出勤，則14日、21日會是勞工休息日，須依勞動基準法中休息日出勤加給規定，前2小時是1又1/3，後6小時為1又2/3的方式給薪。

若勞工在國定假日，也就是16日、17日、18日、19日及20日出勤，雇主必須加倍發給工資；而15日及22日則是勞工的例假日，除非有天災、事變或突發事件，否則不得讓勞工在例假日出勤工作。

勞動部提醒，由於各企業營運方式跟排班態樣多元，例假或休息日不見得都排在週六及週日，國定假日、補假日期也有所不同，個案上有差異，雇主應就各假別日期，與勞工明確約定，以釐清薪資給付標準，避免爭議發生。

勞動部強調，115年春節連假期間出勤及工資給付，雇主應依法辦理，如有違反相關規定，勞工可檢具相關事證，就近向當地勞工行政主管機關或勞動部1955專線提出申訴。（編輯：李淑華）1150212